Накрашенный Прилучный лишился волос из-за дочери

Павла Прилучного можно с уверенностью назвать одним из самых скандальных представителей отечественного шо-бизнеса. А вот тот факт, что он является любящим отцом, отрицать трудно.
После развода с супругой Агатой Муцениеце артист старается как можно больше времени проводить с своими детьми. Сегодня Прилучный обнародовал в своем "Инстаграме" свежий снимок, на котором он запечатлен вместе с пятилетней Мией.
На фото дочь артиста делает ему макияж. При этом сам актер выглядит очень странно: у него отстрижена часть волос в лобной области и в теменной зоне. "Очень дорогой визажист", — подписал снимок главный "мажор" страны.
Поклонники артиста оценили внешний вид кумира по достоинству. Особенно понравилась комментаторам новая прическа актера.
Напомним, что о решении развестись Прилучный и Муцениеце объявили еще в 2019 году. После этого последовала череда скандалов, связанных со звездной парой. Так, Агата заявила, что сожитель поднимал на нее руку, Также она утверждала, что у Прилучного были серьезные проблемы с алкоголем. Правда позже артистка извинялась перед экс-супругом за сказанные слова.
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