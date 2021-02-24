Народ нашел поразительное сходство отца Карпович с Прилучным

Актриса поздравила своих любимых мужчин с Днем защитника Отечества. Мирослава Карпович показала фото, которое поразило россиян.

Звезда "Папиных дочек" разместила архивное черно-белое фото с братом и родителем в своем "Инстаграм". Поклонники удивились тому, что отец артистки в молодости очень похож на Павла Прилучного, с которым ей приписывают роман.

Напомним, что об отношениях Мирославы Карпович и актера стало известно прошлым летом. Тогда Павел Прилучный уже развелся с коллегой Агатой Муцениеце. Но отношения артистов начались, как полагают многие россияне, до расставания актера с женой.

Народ считает Мирославу Карпович разлучницей. Ненавистники часто пишут гадости знаменитости в соцсетях. Особенно часто хейтеры стали травить артистку после совместного отпуска любовников. К тому же, Павел Прилучный брал с собой на отдых общих с Муцениеце детей.

Позже появилась информация о том, что актеры съехались. Примечательно, что ни Павел Прилучный, и звезда "Папиных дочек" открыто не подтверждают свои отношения.

Ранее артист решил, что негативные статьи о нем заказные. Происходящее актер назвал буллингом. Павел Прилучный отметил, что сегодня есть законы, которые могут его защитить. Актер пригрозил журналистам судами.

