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"Есть что-то от Моисеева": Зудина без макияжа озадачила россиян

"Есть что-то от Моисеева": Зудина без макияжа озадачила россиян

Марина Зудина и Константин Хабенский. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова Олега Табакова поделилась с фанатами необычной публикацией. Марина Зудина снялась на камеру без косметики.
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Артистка Марина Зудина считается одной из самых привлекательных российских актрис в своей возрастной категории. 55-летняя звезда весьма выигрышно смотрится на светских мероприятиях, очаровывая окружающих. Актриса часто появляется на публике в эффектных образах, а яркий макияж можно назвать ее визитной карточкой. В преддверии 8 марта вдова Олега Табакова устроила для поклонников настоящий сюрприз — опубликовала в инстаграм-канале свои фото в кафе без макияжа. "Все привычно и естественно", — выразилась Марина Зудина.

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Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

В кадре знаменитость предстала в леопардовой кофте, а ее белокурые локоны были убраны назад. Объектив зафиксировал отросшие корни волос Марины Зудиной, выдающие седину. На селфи артистка показала крупное кольцо с голубым камнем. Фон снимков размыт, что указывает на использование фоторедактора или специальных фильтров для изображений.

Далеко не все подписчики Марины Зудиной остались в восторге от непривычного образа светской львицы. Некоторые пользователи Сети объявили о внешнем сходстве актрисы с исполнителем хита "Голубая луна". "Есть что-то от Бориса Моисеева", "Не узнать", "На первом фото Борис Моисеев", "Только улыбка потерялась", — написали россияне к фото Марины Зудиной.

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Автор: 8 марта 2021, 06:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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