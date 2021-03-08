"Есть что-то от Моисеева": Зудина без макияжа озадачила россиян

Вдова Олега Табакова поделилась с фанатами необычной публикацией. Марина Зудина снялась на камеру без косметики.

Артистка Марина Зудина считается одной из самых привлекательных российских актрис в своей возрастной категории. 55-летняя звезда весьма выигрышно смотрится на светских мероприятиях, очаровывая окружающих. Актриса часто появляется на публике в эффектных образах, а яркий макияж можно назвать ее визитной карточкой. В преддверии 8 марта вдова Олега Табакова устроила для поклонников настоящий сюрприз — опубликовала в инстаграм-канале свои фото в кафе без макияжа. "Все привычно и естественно", — выразилась Марина Зудина.

В кадре знаменитость предстала в леопардовой кофте, а ее белокурые локоны были убраны назад. Объектив зафиксировал отросшие корни волос Марины Зудиной, выдающие седину. На селфи артистка показала крупное кольцо с голубым камнем. Фон снимков размыт, что указывает на использование фоторедактора или специальных фильтров для изображений.

Далеко не все подписчики Марины Зудиной остались в восторге от непривычного образа светской львицы. Некоторые пользователи Сети объявили о внешнем сходстве актрисы с исполнителем хита "Голубая луна". "Есть что-то от Бориса Моисеева", "Не узнать", "На первом фото Борис Моисеев", "Только улыбка потерялась", — написали россияне к фото Марины Зудиной.

