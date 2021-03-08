"Плюнула бы вам в лицо": Карпович терроризирует экс-супругу Прилучного

Давнее расставание Агаты Муцениеце и Павла Прилучного до сих пор будоражит многочисленную публику. Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь актеров, перемывая им косточки. Все обвиняют молоденькую Мирославу Карпович, разбившую крепкую и показательную семейную пару.

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