"Плюнула бы вам в лицо": Карпович терроризирует экс-супругу Прилучного

Возможно, если бы не публикации в "Инстаграм", слухи уже давным-давно перестали бы всплывать. Однако всеми известная участница многосерийного фильма "Папины дочки" продолжает дразнить народ и фотографироваться со своим возлюбленным.
К слову, она опубликовала романтическое фото, сопроводив его подписью "#ПрилучшийВолшебник". Подогревают интерес аудитории и коллеги Мирославы Карпович. Например, Борис Рубиновский обнародовал личные снимки Павла Прилучного. Несмотря на это, молодая пассия приобретает все больше единомышленников.
Некоторые девушки и вовсе перестали скрывать свои точки зрения. Они откровенно заявляют, что занимают ее сторону в этом конфликте и всячески поддерживают затравленную звезду. В последнее время складывается впечатление, что это не Карпович страдает от общественных нападок, а сама Агата Муцениеце.
В комментариях под совместными фотографиями Павла и Мирославы разворачиваются настоящие баталии. Обе стороны доказывают свою правоту. Большинство все же осуждает "разлучницу" и приписывает ей "вульгарное поведение".
"Плюнуть бы вам в лицо! Хотела бывшая войны? Получай! Сколько она гадостей про Прилучного недавно сказала", – возмущаются фанатки.
Остается только гадать, чем закончится этот любовный треугольник. Поговаривают, что Павел и вовсе перестал общаться с бывшей женой и начал постепенно пропадать со всех радаров.
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