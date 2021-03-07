"Нельзя показывать!": поклонники обсуждают оголенные конечности Анны Нетребко

Анна Нетребко нарушила запреты Объединенных Арабских Эмиратов. Всеми известная дива разделась на одном из пляжей Дубая. Похоже, что ни один закон не встанет на пути находящейся в отпуске исполнительницы. Точнее, ее обнаженным ногам.

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