"Нельзя показывать!": поклонники обсуждают оголенные конечности Анны Нетребко

49-летняя российская и австрийская оперная певица наслаждается праздничными выходными в Эмиратах. В солнечное государство Анна отправилась вместе с родными — 43-летним мужем Юсифом Эйвазовым и 12-летним сыном Тьяго Аруа.
Теперь личный аккаунт Нетребко пестрит фотографиями в купальниках на фоне Персидского залива. Однако дива не забывает о общепринятых правилах поведения и пользуется полупрозрачными накидками, "скрывающими" оголенное тело звезды.
Многочисленная аудитория продолжает бурно реагировать на публикации Анны. Большинство уверяет, что оперная певица сильно похудела после карантина и больше не должна скрывать подтянутые формы. Нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу. Пользователи подметили, что в Дубае строго-настрого запрещают выставлять свои "прелести" на показ.
"Так там же строго с наготой. Даже туристам нельзя показывать свои конечности! Ноги, конечно, шикарные у вас. Но будьте аккуратны", – отметили комментаторы.
Сама же Анна Нетребко не отреагировала на публичные заявления. Артистка лишь добавила, что Объединенные Арабские Эмираты просто созданы для комфортной жизни и обретения неземного удовольствия. Несколько дней подряд исполнительница демонстрирует шикарные наряды и дорогие украшения, заявленные на магазинных полках.
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