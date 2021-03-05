Дебошира Солнцева упрятали в клинику для алкоголиков

Супруга насильно отправила Гогена Солнцева бороться с пагубной зависимостью. Екатерина Терешкович поделилась подробностями семейной драмы.

Жена устала от ужасного поведения артиста. По ее словам, Гоген Солнцев очень часто выпивал дома, а потом устраивал дебоши.

Постоянные скандалы надоели пожилой женщине, и она решилась на крайние меры. Терешкович и сама страдала от алкоголизма, поэтому понимает, как тяжело избраннику.

Гогену солнцеву удалось улизнуть из лечебницы, и он явился в студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Шоумен отметил, что сейчас у него нормально стала работать голова. Артист озвучил свою версию произошедшего.

По словам шоумена, он находился в жутких условиях, ему давали неизвестные лекарства, хотя официальный диагноз так и не сказали. Жена Гогена Солнцева заявила, что он не раз поднимал на нее руку.

Кроме того, она утверждает, что возлюбленный отправлял ее в магазин за спиртным. Если же она не повиновалась – бил. Однажды Гоген Солнцев злоупотреблял алкоголем в сауне и якобы чуть не погиб в душном помещении. После этого Екатерина Терешкович и решила отправить его на лечение.

В клинике шоумен разнес палату, за что санитарам пришлось привязать его к кровати. Гоген Солнцев уверен, что супруга упрятала его в рехаб, чтобы лишить двух квартир. Сейчас женщина настаивает на разводе и хочет получить от мужа еще 7,5 миллиона рублей.