"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой

Звезда восхитила требовательное жюри своим голосом. Там девушка встретилась с Кристиной Агилерой.
Заграничная звезда не могла поверить, что Юлия Началова из России. Певица привела ее в восторг. Невероятно, но факт: в конкурсе наша соотечественница вошла в десятку лидеров, а вот Кристина Агилера не прошла.
В музыкальном состязании артистка спела композицию Уитни Хьюстон. "У них просто челюсти отпали", – поделился Наджиев. Многие поклонники уверены, что только в России Юлия Началова осталась недооцененной.
Эксперт полагают, что певица имела все для умопомрачительного успеха, кроме репертуара. Исполнительнице попросту не хватило хитов.
Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Знаменитости было 38 лет. У артистки обнаружился ряд болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. Ее могила сегодня считается самой посещаемой на Троекуровском кладбище.
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