На могиле Началовой стали происходить странности

Место захоронения певицы успело обрасти легендами. Ряд фанатов даже считает Юлию Началову святой.
Некоторые россияне верят, что от могилы можно зарядиться обаянием. Поэтому они идут на Троекуровское кладбище с талисманами, которые "заряжают" от земли с погоста.
Есть и другие странности: люди срезают бутоны с принесенных исполнительнице букетов. Близкие артистки категорически против такого поведения поклонников. Они не раз просили их не святотатствовать.
Отметим, что поклонники не раз высказывались за то, чтобы увидеть памятник Юлии Началовой в парке Москвы или ее родного Воронежа. Но пока появление бронзовой фигуры певицы в этом городе не рассматривают.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился ряд болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. Ее могила сегодня считается самой посещаемой на Троекуровском кладбище.
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