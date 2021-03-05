Ни стыда ни совести: Садальский влез в разборки Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

О неудавшемся разводе скандальной пары Станислав Садальский порассуждал в своем "Инстаграм". Он считает, что парочка намеренно провоцирует распространение сплетен вокруг своих персон. Садальский заявил, что семейные перипетии, а уж тем более звездные, не должны происходить на глазах у всей страны. Он опубликовал отрывок из повести Достоевского «Записки из подполья».
«Никто, не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любит друг друга. И какая бы не вышла у них ссора, мать родную и то не должны себе судьи звать и один про другого рассказывать", – написал Станислав Садальский в своем "Инстаграм".
Подписчики поддержали его и отметили, что в этих словах есть здравый смысл. Некоторые однако пожалели престарелых звезд и даже посчитали х жертвами ситуации.
Садальский сомневается, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина действительно любят друг друга. Он считает, что их семейные разборки всегда выглядят как чья-то нелепая постановка.
Напомним, Алибасов и Федосеева-Шукшина скандалят ровно столько, сколько состоят в браке. При этом пара собиралась разводиться, но потом передумала. Позже Пресненский районный суд Москвы отменил решение о разводе.
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