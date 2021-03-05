Ни стыда ни совести: Садальский влез в разборки Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Советский и российский актер театра и кино, блогер и журналист Станислав Садальский прокомментировал неудавшийся развод продюсера Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, этот скандал достоин порицания за публичность.



прочитано 730 раз