Кети Топурия выступила с официальным заявлением после родов

Слух о том, что Кети Топурия ждет второго ребенка, появился в середине прошлого года. Знаменитость тщательно скрывала свое интересное положение. Лишь на последних месяцах беременности артистка призналась поклонникам, что в ее семье грядет пополнение.
Малыш появился на свет 21 января 2021 года. Артистка назвала сына Адамом. Спустя неделю после родов Кети покинула роддом, желая остаться незамеченной. Певицу не встречали около клиники счастливые родственники с шарами и подарками, как это обычно бывает.
Весь февраль Топурия наслаждалась материнством, но уже в марте артистка решила, что пора возвращаться к работе. Незадолго до Международного женского дня солистка группы "А-Студио" опубликовала в "Инстаграм" видеообращение. Судя по всему, певица приступила к репетициям своих предстоящих выступлений.
"Официально закончился мой декретный отпуск. Сегодня мой первый рабочий день, так что пожелайте мне удачи", – заявила артистка.
Напомним, в конце прошлого года Кети Топурия вышла замуж за предпринимателя Льва Деньгова, с которым состоит в отношения с 2018-го. Ранее солистка группы "А-Студио" была связана узами брака с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого она родила дочь Оливию. В этом году девочке исполнится шесть лет.
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