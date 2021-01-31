"Счастливая мама": Топурия вышла на фотопрогулку с новорожденным сыном

20 ноября 2020 года звезда "A'Studio" вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, а вскоре, 21 января, у семейной пары появился малыш. 34-летняя Кети Топурия родила супругу сына. Мальчика назвали необычным именем – Адам. Певица делает трогательные снимки малыша и публично признается ему в любви. Артистка приобрела для сына новую коляску и отправилась с ребенком на прогулку, в процессе которой сделала несколько фотографий для инстаграм-канала.
На улицу Кети Топурия надела объемный пуховик с поясом, яркие спортивные штаны и удобные кроссовки. В кадре поп-дива стоит перед коричневой коляской, в которой лежит ее ненаглядный малыш, и расплывается в материнской улыбке. Снимок, который опубликовала артистка в личном блоге, сделан на фоне беседки. На прогулке Кети Топурия двигалась по очищенной от снега брусчатке в окружении берез и хвойных деревьев.
"Какие вы классные", "Кети, берегите малыша, он еще маленький, миленький!", "Вы похорошели очень", "Счастливая мама счастливого ребенка", "Здоровья малышу и Вам! Счастья вашей семье!", – написали поклонники звезды в комментариях. Некоторые молодые матери, увидев публикацию, сообщили Кети Топурии о своих семейных занятиях с детьми.
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