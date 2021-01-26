Кети Топурия незаметно унесла новорожденного сына из роддома

На прошлой неделе Кети Топурия стала мамой во второй раз. Певица родила сына Адама от супруга, предпринимателя Льва Деньгова. Знаменитость уже покинула роддом.

О том, что Кети Топурия выписалась из медучреждения, стало известно во вторник, 26 января. 34-летняя певица покинула роддом незаметно: без шаров и родственников. На видео, снятом исподтишка, видно, как солистка группы "А-Студио" унесла малыша из роддома и села в автомобиль.

36-летний Лев Деньгов, которого в прошлом звали Павел Гузбанд, не оставил возлюбленную в важный день. Судя по всему, он был единственным, кто встретил выписавшуюся из госпиталя певицу. Также известно, что бизнесмен присутствовал в больнице во время родов.

Теперь у Кети Топурия двое детей. Напомним, летом 2015-го появилась на свет дочь артистки Оливия. Отцом ребенка является 46-летний предприниматель Лев Гейхман, с которым певица развелась в 2017 году после трех лет брака. До свадьбы бизнесмен и артистка встречались четыре года.

В ноябре 2020-го Кети Топурия и Лев Деньгов вступили в брак. О радостном событии рассказала общественности сама певица, которая перед этим долго скрывала беременность. О том, что солистка группы "А-Студио" ждет ребенка, начали говорить еще летом, но она не комментировала слухи.