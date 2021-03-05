"Желание скорее свести в могилу": Алибасов взорвался из-за отмены развода с Федосеевой-Шукшиной

В конце прошлого года Бари Каримович и Лидия Николаевна официально развелись. Казалось, что это решение устраивало всех, но внезапно экс-супруга решила подать аппеляцию. Накануне выяснилось, что пара снова состоит в браке.

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