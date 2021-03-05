"Желание скорее свести в могилу": Алибасов взорвался из-за отмены развода с Федосеевой-Шукшиной

Однако Бари Алибасов больше не хочет этого союза. Адвокат артиста сообщил, что ранее Федосеева-Шукшина просила супруга позволить ей стать инициатором расставания. Никто и не мог подумать о том, что подобное решение обернется неприятностями.
Внезапно экс-возлюбленная решила вернуть себе статус жены продюсера и отменила иск. Бари Каримович был в ярости, так как под ударом, помимо всего прочего, оказалось и его имущество.
Александр Бенхин подчеркнул, что и у этой медали есть две стороны. Теперь стало понятно, что доброе отношение в этой паре присутствует лишь у артиста, супругой же движет исключительно желание заполучить недвижимость. Накануне эти соображения были подтверждены. Известно, что адвокат Лидии Николаевны предложила ей подписать отказ от имущества продюсера, осознавая, что после смерти Бари Каримовича бумаги не будут значить ничего.
Юрист сообщил: после вчерашних событий ничто не помешает Бари Алибасову снова подать на развод, но на этот раз сказать правду, не скрывая ничего. "Не хочу быть с женщиной, желание семьи которой скорее свести меня в могилу", – передает Бенхин слова подопечного. Он отметил, что скоро публику ждут новые яркие отношения и пышные свадебные церемонии музыканта.
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