67-летняя Успенская призналась в любви известному артисту: Спасибо, что ты есть

На pre-party "ЖАРА Music Awards" были замечены не только Artik & Asti, Люся Чеботина, Анатолий Цой, Mia Boyka, Ханна и Хабиб, но и Анита Цой, Жасмин, Григорий Лепс и Любовь Успенская. Последняя, к слову, в очередной раз удивила публику, появившись в экстравагантном коротком платье почти за 100 тысяч рублей.
Королева шансона, которая недавно увеличила ягодицы, позировала в компании пластического хирурга, а также рядом со своим другом и коллегой Андреем Большедворскиим. Именно с ним Любовь Залмановна записала песню "Бути без тебе". Но в тот вечер артистка изменила своему фавориту, спев вместе с Брендоном Стоуном.
"Спасибо, что ты есть в моей жизни!", – призналась она в любви к грузинскому певцу.
Стоит отметить, что на днях поклонники высказались насчет сотрудничества Успенской и Большедворского. Они обратили внимание, что 67-летняя певица постоянно находится в окружении молодых людей. Фанаты призвали любвеобильную артистку к бдительности. Мол, парням нужны только деньги знаменитой артистки.
Напомним, недавно Любовь Успенская отметила день рождения. Именно на торжестве певица продемонстрировала результаты очередной пластической операции. Хирург отметил, что артистка давно комплексовала по поводу недостаточной выпуклости ягодиц и мысли об изменении пятой точки.
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