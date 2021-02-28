Есть чем гордиться: Молодящаяся Успенская увеличила пятую точку

На праздновании своего 67 дня рождения Любовь Успенская обнародовала результаты очередной пластической операции. На этот раз исполнительница шансона увеличила ягодицы, чтобы выглядеть более привлекательно.

Истории о стремлении российских артистов к совершенству порой принимают неожиданные повороты. В эфире программы "Ты не поверишь!" были обнародованы уникальные подробности преображения Любови Успенской. Выяснилось, что певица легла на операционный стол, чтобы покорять публику своим видом сзади. Звезда призналась, что медики "надули" ее пятую точку, когда веселилась на своем дне рождении в обтягивающем черном костюме из латекса.

Пластический хирург Тимур Хайдаров был приглашен на праздничную вечеринку артистки и рассказал журналистам, что собственноручно принимал участие в новой операции Любови Успенской. "Мечтали о ней, думали о ней, и она выросла", — объявил врач о пятой точке певицы. Он добавил, что результат пластики его вполне устраивает, а вот сама Любовь Успенская еще в этом не уверена.

Тимур Хайдаров поведал, что решение лечь под нож хирурга не было для звезды импульсивным. Певица давно комплексовала по поводу недостаточной выпуклости ягодиц и мысли об изменениии заднего вида своего туловища не раз закрадывались ей в голову. Современная медицина помогла Любови Успенской осуществить желаемое и обрести вполне объемную пятую точку искусственным путем. Артитка не стесняется демонстрировать новый повод для гордости, подчеркивая ягодицы пикантными нарядами.

