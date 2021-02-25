Успенская плюнула в Тюльпанову после новости о самоубийстве: Я ее не приглашала

Якобы телеведущая решила свести счеты с жизнью, но попытка оказалась неудачной. Звезду госпитализировали в реанимацию. Позднее представители бывшей жены Александра Кержакова заявили, что с ней все хорошо, просто аккаунт в соцсети украли злоумышленники. Они и написали пугающее сообщение.
Также за Милану Тюльпанову вступился брат Владислав. По его словам, он сладко спал после вечеринки по случаю дня рождения Любови Успенской, но его выдернули из кровати обеспокоенные родственники. Как отметил блогер, он не знает, чем таким его сестра занималась на празднике в честь королевы шансона, но с ней все в порядке.
Журналисты решили узнать у именинницы, как прошло мероприятие и почему после него появились слухи о самоубийстве Миланы Тюльпановой. Для Любови Успенской новость стала шоком. При этом певица отметила, что не звала бывшую жену Кержакова на праздник.
"Я ее не приглашала. Мы не в таких дружеских отношениях, чтобы приглашать ее к себе", – подчеркнула Любовь Успенская.
Пользователи Сети до сих пор гадают, что же на самом деле случилось с Миланой Тюльпановой. Некоторые уверены, что у телеведущей могут быть проблемы, ведь она совсем недавно пережила тяжелый разрыв с возлюбленным. Мужчина, за которого девушка вышла замуж на Мальдивах, оказался не тем, за кого себя выдавал.
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