Успенская плюнула в Тюльпанову после новости о самоубийстве: Я ее не приглашала

Накануне Любовь Успенская отметила свой 67-й день рождения. Артистка собрала в ресторане друзей, коллег и прессу. В числе приглашенных, судя по всему, была и Милана Тюльпанова, а наутро в личном блоге девушки появилось загадочное сообщение о самоубийстве.

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