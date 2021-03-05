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Шоу-бизнес
99-летний принц Филипп оказался на операционном столе

99-летний принц Филипп оказался на операционном столе

Принц Филипп. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В четверг, 4 марта, поступила новость из Букингемского дворца: принц Филипп перенес операцию на сердце. Представители королевского двора рассказали о состоянии супруга Елизаветы II.
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Недавно принц Филипп оказался в больнице Святого Варфоломея. Как ни странно, сначала никто не придал значения госпитализации герцога Эдинбургского, ведь 99-летний супруг королевы Великобритании часто посещает врачей для планового осмотра. Но муж Елизаветы II не покинул стены клиники даже спустя две недели.

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Елизавета II королева Великобритании

Пресс-служба Букингемского дворца сначала сообщила, что состояние принца Филиппа немного ухудшилось. Позже поступила информация о госпитализации герцога Эдинбургского из-за какой-то инфекции. Только после этого появилось официальное подтверждение, что супруг Елизаветы II успешно перенес серьезную операцию на сердце.

Пока принц Филипп находится под наблюдением врачей. Его доставят домой лишь через несколько дней. Остается надеяться, что худшее уже позади и герцог, имеющий проблемы с сердцем, идет на поправку. А ведь на днях появился слух о том, что Букингемский дворец якобы начал готовиться к похоронам супруга королевы Великобритании.

Стоит отметить, что 10 лет назад принц Филипп перенес коронарное стентирование – врачи расширили пораженные сосуды сердца до нормального диаметра, установив специальный каркас.

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Автор: 5 марта 2021, 02:36 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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