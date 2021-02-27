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Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II. Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Принц Гарри и Меган Маркл тщательно скрывают от общественности своего сына Арчи. В Сети есть лишь несколько снимков, на которых запечатлен наследник герцогов Сассекских. Именно поэтому рассказы внука Елизаветы II о малыше особенно ценны.
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Через несколько месяцев сыну принца Гарри и Меган Маркл исполнится два года. По словам герцога Сассекского, его наследник растет невероятной личностью. Например, мальчик уже умеет составлять короткие предложения. Первое слово, которое сказал Арчи – крокодил.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Такими подробностями поделился принц Гарри во время съемок передачи The Late Late Show. Прогуливаясь с телеведущим Джеймом Корденом по Лос-Анджелесу, супруг Меган Маркл также рассказал об общении Елизаветы II с правнуком. Оказывается, королева Великобритании довольно часто выходит на видеосвязь с Гарри, Меган и Арчи.

Чтобы увидеться с родственниками, которые находятся на другом континенте, к ноутбуку также подходит 99-летний принц Филипп. Общение с дедушкой Гарри считает забавным, ведь престарелый супруг королевы не понимает, как пользоваться современным устройством. Например, вместо того, чтобы нажать кнопку "Покинуть встречу", он молча закрывает ноутбук, недожавшись прощальных слов внука.

Кроме этого, принц Гарри рассказал о необычных подарках, которые присылают родственники. Королева Великобритании часто интересуется, что хочет получить Арчи на тот или иной праздник. Например, на Рождество Елизавета II прислала вафельницу, ведь сын Гарри и Меган очень любит вафли, просит их каждый день.

Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Радостным известием поделился официальный представитель герцога и герцогини Сассекских. На каком сроке беременности сейчас находится бывшая актриса, неизвестно.

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Автор: 27 февраля 2021, 08:01 Источник: CBS / The Late Late Show with James Corden ✓ Надежный источник
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Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

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