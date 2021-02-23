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Разъяренный принц Уильям приложил брата Гарри за споры с Елизаветой II

Разъяренный принц Уильям приложил брата Гарри за споры с Елизаветой II

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям. Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Принц Уильям сделал супругу Меган Маркл серьезное предупреждение. Разногласия между принцем Гарри и Елизаветой II отразились на отношениях знаменитых братьев.
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В процессе отказа герцога и герцогини Сассекских от королевских полномочий между ними и Елизаветой II разгорелся спор. Королева объявила, что без монарших обязанностей Меган и Гарри не смогут действовать во благо общества. Однако вскоре на ее слова поступил официальный ответ, который вызвал негодование у королевской семьи. "Мы все можем жить жизнью служения. Служба универсальна", – объявили принц Гарри и Меган Маркл, не соглашаясь с позицией Елизаветы II.

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Принц Уильям остался разосадован рискованным поступком младшего брата и соответствующе отреагировал на его слова. Герцог Кембриджский начал с принцем Гарри нравоучительную беседу, в ходе которой отчитал родственника за препирательства со старейшим британским монархом. "Не выражай непочтительности к своей бабушке, Гарри. Ты не можешь отвечать королеве – это просто недопустимо", – выразился возмущенный принц Уильям.

Как писали Дни.ру, сейчас в британской королевской семье напряженная обстановка из-за здоровья супруга Елизаветы II. 99-летний принц Филипп находится в больнице под наблюдением врачей уже несколько дней, его госпитализировали экстренно. Принц Гарри обеспокоен состоянием деда и готов срочно прилететь в Лондон на частном самолете, если самочувствие пожилого родственника станет ухудшаться.

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Автор: 23 февраля 2021, 20:00 Источник: The Sunday Times ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость631922
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Катя! что за жаргон с зоны? вы сидели штоль? вас там приложили?
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