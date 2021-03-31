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Шоу-бизнес
"Дебилизация полная": Садальский разнес шоу "Маска"

"Дебилизация полная": Садальский разнес шоу "Маска"

Станислав Садальский кране резко высказался о популярном проекте и его участниках, перейдя на оскорбления.
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Актер-правдоруб известен не только своими ролями, но и скандальными высказываниями. Он часто реагирует на события в мире шоу-бизнеса, не боясь выражать свое мнение в довольно жесткой форме. Досталось от Садальского и шоу "Маска" на НТВ.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Артист заявил, что организаторы телепроекта делают вбросы ради поддержания популярности. Он уверен, что у участников программы низкий уровень культуры.

"Дебилизация полная", – сказал, как отрезал, Садальский. Он не понимает, как можно делать из подобного музыкального проекта "Петросян-шоу".

По мнению звезды театра и кино, уважающий себя артист не станет участвовать в таких передачах. Однако закрывать шоу "Маска" Станислав Садальский считает нецелесообразным, поскольку, по его словам, нормальные люди все равно большую часть времени проводят в Сети.

Также актер уверен, что все знают, кто находится под маской. Он заявил, что "там в этих масках — все отработанные шлаки". Ранее Станислав Садальский попытался разоблачить Иосифа Пригожина в костюме Ананаса. Напомним, артист обратил внимание на различие между участником в наряде на шоу "Маска" и габаритами продюсера.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 21:45 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Стас Садальский

комментарии

Ответить:

Это просто шоу
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И подменять могут, и петь за них могут другие...сплошной обман
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