"Дебилизация полная": Садальский разнес шоу "Маска"

Актер-правдоруб известен не только своими ролями, но и скандальными высказываниями. Он часто реагирует на события в мире шоу-бизнеса, не боясь выражать свое мнение в довольно жесткой форме. Досталось от Садальского и шоу "Маска" на НТВ.
Артист заявил, что организаторы телепроекта делают вбросы ради поддержания популярности. Он уверен, что у участников программы низкий уровень культуры.
"Дебилизация полная", – сказал, как отрезал, Садальский. Он не понимает, как можно делать из подобного музыкального проекта "Петросян-шоу".
По мнению звезды театра и кино, уважающий себя артист не станет участвовать в таких передачах. Однако закрывать шоу "Маска" Станислав Садальский считает нецелесообразным, поскольку, по его словам, нормальные люди все равно большую часть времени проводят в Сети.
Также актер уверен, что все знают, кто находится под маской. Он заявил, что "там в этих масках — все отработанные шлаки". Ранее Станислав Садальский попытался разоблачить Иосифа Пригожина в костюме Ананаса. Напомним, артист обратил внимание на различие между участником в наряде на шоу "Маска" и габаритами продюсера.
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