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Шоу-бизнес
Продюсер шоу "Маска" раскрыла все карты после скандалов

Продюсер шоу "Маска" раскрыла все карты после скандалов

Вокруг шоу "Маска" на НТВ ходит множество слухов. Продюсер Юлия Сумачева развеяла домыслы и расставила все точки над "i".
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Зрители гадают: действительно ли в шоу "Маска" выступают сами артисты, а не статисты, справедливо ли судит участников жюри, правда ли, что имена выступающих являются тайной? Кроме того, за два сезона телепроект успел собрать вокруг себя не один скандал.

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Так, ранее актер Станислав Садальский назвал шоу "Маска" враньем. Якобы он сравнил снимок Иосифа Пригожина в костюме с разных выпусков и решил, что вместо него выступал другой человек, а продюсер явился лишь на съемки своего разоблачения. Юлия Сумачева же считает, что артист подобными нападками сделал программе дополнительную рекламу.

Ранее на шоу "Маска" разоблачили Розовую пантеру, в костюме которой выступала Ольга Бузова. А вот певица Азиза ушла с проекта раньше поющей ведущей. Это вызвало подозрения, что жюри попросили сверху оставить Бузову подольше. Продюсер шоу "Маска" заявила, что судьи решают все сами.

Также руководство шоу передачи высказалось и на тему громкого скандала из-за якобы случившейся утечки данных. На прошлой неделе журналистам попал полный список участников телепроекта, который был обнародован в Википедии. Судя по всему, что это просто был информационный вброс.

Команда шоу "Маска" делает все для того, чтобы интрига не была раскрыта раньше времени. За разглашение информации со съемок гостям студии грозит миллионный штраф. Теперь же из-за слива данных момент разоблачения выбывшей знаменитости снимается без посторонних.

Кроме того, в случае разглашения секретной информации с шоу "Маска" членам команды грозит штраф от трех до десяти миллионов рублей. Поэтому вряд ли кто-то из них решил рискнуть своим кошельком ради хайпа.

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Фото: кадр программы "Маска" на НТВ/www.youtube.com
Автор: 27 марта 2021, 16:47 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гостья
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Вы заметили, что филя пообщавшись с бузовой становится таким же дебилом,как бузова ,надо же какая заразная ,зараза бузова уже и команду,что усердно работает на неё ,пишут такую чушь ,что видно с головой там все плохо
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