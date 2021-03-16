Униженный Пригожин сцепился с Садальским после громких обвинений: Не играю в такие игры

На прошлой неделе очередным выбывшим участником шоу "Маска" стал Иосиф Пригожин. Как оказалось, продюсер пел в костюме Ананаса. Стас Садальский заподозрил артиста в обмане.

После выпуска шоу актер разродился гневным постом, в котором обвинил и создателей, и участников в попытках одурачить зрителей. По мнению блогера, за продюсера в костюме фрукта выступал другой человек, ведь как еще объяснить разницу в габаритах Ананаса. Во время первого номера артист, скрывающийся под маской, был совсем худым, а в третьем выпуске еле помещался в одежду.

Иосиф Пригожин объяснил, как так вышло. Как оказалось, супруг Валерии участвовал в проекте сразу после выхода из больницы, где лежал с коронавирусной инфекцией. Артист рассказал, что из-за болезни сильно похудел – на 12 килограммов!

Однако гормональные препараты, которые Пригожину прописали для восстановления, сделали свое грязное дело, и в итоге он стал весить даже больше, чем до болезни. Как отметил Иосиф Пригожин, в какой-то момент на него напал дикий жор, и он прибавлял по килограмму в день. Из-за этого в шоу "Маска" есть три разных Ананаса – худой, средний и совсем уж упитанный.

Униженный артист ответил и на грязные обвинения Стаса Садальского. Знаменитость отметила, что у каждого есть право сомневаться, однако он уверен на сто процентов в честности проекта. "Я категорически не согласен со Стасом. Я не играю в такие игры", – заявил Пригожин.

Продюсер заверил, что о его участии в шоу действительно никто не знал, даже жена, которая, кстати, является членом жюри. Как отметил Иосиф Пригожин, из-за связи с Валерией организаторы проекта были вынуждены применить к нему повышенные штрафные санкции. В случае, если бы артист нечаянно проболтался, ему бы пришлось заплатить 10 миллионов рублей неустойки.