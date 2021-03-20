Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью

Клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина считает, что перед трагедией Валентина Легкоступова подверглась сексуальному насилию. Женщина поддержала версию медэксперта, который заявлял об этом в эфире шоу "Пусть говорят".



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