Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью

То, что певицу изнасиловали, подтверждают гематомы, обнаруженные медиками на внутренней стороне ее бедер. В этом подозревают мужа исполнительницы хита "Ягода-малина" Юрия Фирсова.
Подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина хочет, чтобы правоохранители тщательно выяснили, что случилось перед гибелью звезды. Она жалеет, что не сумела отговорить знаменитость от свадьбы с яхтсменом.
Сексолог заявила, что ситуация, в которой оказалась Валентина Легкоступова нередка у возрастных пар. По ее словам, сначала у влюбленных идет сексуальный подъем. Потом же гормоны приходят в норму, и хороший половой акт становится невозможен из-за слабости кавалера.
Если же мужчина имеет садистские наклонности, то в такой ситуации начинает беситься и проявлять к своей избраннице агрессию. По словам Елены Перелыгиной, в результате секс сопровождается жестокими действиями, что приводит к телесным повреждениям.
Напомним, по официальной версии следствия, Валентина Легкоступова упала в ванной и получила черепно-мозговую травму. Дети певицы винят в трагедии Юрия Фирсова. Но пока стражи порядка пока не нашли доказательств, указывающих на причастность яхтсмена к гибели певицы.
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