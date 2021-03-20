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Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью

Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью

Клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина считает, что перед трагедией Валентина Легкоступова подверглась сексуальному насилию. Женщина поддержала версию медэксперта, который заявлял об этом в эфире шоу "Пусть говорят".

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То, что певицу изнасиловали, подтверждают гематомы, обнаруженные медиками на внутренней стороне ее бедер. В этом подозревают мужа исполнительницы хита "Ягода-малина" Юрия Фирсова.

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Подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина хочет, чтобы правоохранители тщательно выяснили, что случилось перед гибелью звезды. Она жалеет, что не сумела отговорить знаменитость от свадьбы с яхтсменом.

Сексолог заявила, что ситуация, в которой оказалась Валентина Легкоступова нередка у возрастных пар. По ее словам, сначала у влюбленных идет сексуальный подъем. Потом же гормоны приходят в норму, и хороший половой акт становится невозможен из-за слабости кавалера.

Если же мужчина имеет садистские наклонности, то в такой ситуации начинает беситься и проявлять к своей избраннице агрессию. По словам Елены Перелыгиной, в результате секс сопровождается жестокими действиями, что приводит к телесным повреждениям.

Напомним, по официальной версии следствия, Валентина Легкоступова упала в ванной и получила черепно-мозговую травму. Дети певицы винят в трагедии Юрия Фирсова. Но пока стражи порядка пока не нашли доказательств, указывающих на причастность яхтсмена к гибели певицы.

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Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 16:15 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость.
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Правоохранительные органы у нас только в кино по одному окурку убийцу находят. А здесь..... все следы убийства налицо, а доказательств найти и собрать не могут!!!
Гость667445
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Гость653847
Не позорьтесь,дети,и не позорьте усопшую. И это все ради наследства?
этот комент наверное сам Фирсов написал...
Гость661499
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Гость656221
А что надо этому алкашу и альфонсу все отдать ? За месяц жизни с их матерью? С какой стати, пусть добиваются справедливости . Вон у Шукшиной и Алибасова признали брак фиктивным и у этих надо тоже признать. И никакого наследства этому Фирсов, пусть катится откуда приехал и где жил до 60 лет)
Нет, наверное, у детей Легкоступовой хорошего адвоката. А сами они ничего не могут сделать. Вот поэтому это ничтожество везде ходит и высказывает то, что ему выгодно. А что на ток-шоу происходит, никого не волнует. Они уже и педофилов приглашают ради денег. Где власти??
Гость656221
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Гость653847
Не позорьтесь,дети,и не позорьте усопшую. И это все ради наследства?
А что надо этому алкашу и альфонсу все отдать ? За месяц жизни с их матерью? С какой стати, пусть добиваются справедливости . Вон у Шукшиной и Алибасова признали брак фиктивным и у этих надо тоже признать. И никакого наследства этому Фирсов, пусть катится откуда приехал и где жил до 60 лет)
Гость663492
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Мерзкий развратный убийца!
Гость653847
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Не позорьтесь,дети,и не позорьте усопшую. И это все ради наследства?
Гость661499
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Смешно читать, честное слово. Изнасиловали - это что, новая тема, чтобы потрепаться? Она что, была невинная девушка? Они женатые, почти шестидесятилетние люди, оба мертвецки пьяные, то есть, не в своём уме. И вы считаете, что их поведение могло быть адекватным? Можно только с ужасом себе представить , что там происходило. О каком изнасиловании может идти речь ? И какое уже это имеет значение в настоящее время? Не позорьтесь, и не смешите народ. То, что он бил ее , в этом надо разбираться. А эти выводы «экспертов» и сексологов про изнасилование вызывают смех.
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