Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью

Телеведущий Сергей Соседов мощно раскритиковал творчество и поведение российских звезд на ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Особое внимание он уделил совместному треку оперного певца Николая Баскова и тиктокера Дани Милохина "Дико тусим". Критик посчитал дуэт представителей разных поколений крайне неудачным. "Он там просто как вставной зуб, этот Басков. Он настолько там не к месту, он настолько там мимо кассы вообще, это другая эстетика", – выразился Сергей Соседов, обсуждая проект "Дико тусим".
При этом критик считает, что 19-летний Даня Милохин в клипе на музыкальную композицию выглядел вполне органично и уместно. Юношу он считает милым и харизматичным артистом, у которого все впереди. По словам телеведущего, кумиру молодежи допустимо дурачиться в силу возраста, так как за ним еще не стоит никакой богатой истории, а вот 44-летнему Николаю Баскову непростительно вести себя развязно и провокационно, поскольку он представляет собой персону иного формата.
"Когда тебе уже под полтинник и ты пытаешься с молодым юным мальчиком прыгать – это безвкусно, это дурно", – объявил Сергей Соседов, возмущаясь поведением золотого голоса России. По мнению критика, Николай Басков и Даня Милохин в плане творчества несовместимы.
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