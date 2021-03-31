"Женщины его обижали": Появились новости о связи Разина с развратными певицами

Громкое заявление Андрея Разина об эскорте в мире шоу-бизнеса получило отдачу. Критик Сергей Соседов задумался о связи продюсера с развратными звездами.

Недавно Андрей Разин публично рассказал, что в конце 80-х годов многие певицы оказывали эскорт-услуги с целью заработка. Как сообщил продюсер, некоторые из этих женщин сейчас носят звания заслуженных артисток России. Сенсационные слова музыкального менеджера в миг разлетелись по стране и стали широко обсуждаемы. Журналист Сергей Соседов выразил свое мнение на этот счет, а Андрей Разин попал под любопытные подозрения.

Критик признает – звезды 80-х действительно промышляли эскортом и это ни для кого ни секрет. Мужчина полагает, что Андрей Разин не случайно сделал провокационное заявление об этом. По словам Сергея, открытые высказывания такого плана делают ради пиара, но у продюсера был другой мотив. Его, наверное, обижали эти женщины (певицы-эскортницы, — Прим. ред.)", — многозначительно выразился Соседов.

Сергей не может предположить, кто именно из звезд, промышлявших развратом, задел продюсера за живое, но уверен, что тот не солгал. Критик рекомендует воспринимать эту щекотливую ситуацию с юмором. "Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека", — объявил Соседов. При этом сам Андрей Разин не называл конкретных персон, которые зарабатывали деньги распутством, чтобы не навредить их нынешней репутации.