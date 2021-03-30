"Это был эскорт": Разин рассекретил скользкий путь заработка звезд 80-х

Андрей Разин сделал заявление о работе певиц конца 80-х годов. По словам продюсера, тогда артистки получали деньги за оказание эскорт-услуг.

Менеджер музыкальных групп Андрей Разин рассказал о том, что певицы начали развивать рынок эскорт-услуг еще в конце 80-х годов. Девушки охотно соглашались на оказание повышенного внимания клиентам, чтобы заработать деньги. Как сообщил продюсер, тогда на одних концертах было не протянуть, а эскорт значительно улучшал финансовое положение симпатичных вокалисток и их руководителей. "Например, концерт группы стоил пять тысяч рублей, а за девочку и ночь с ней давали десять тысяч", — признался Андрей Разин.

Мужчина сообщил, что многие певицы-эскортницы того времени сейчас носят звания заслуженных артисток России. Продюсер отметил, что участницы группы "Мираж" Наталия Гулькина, Татьяна Овсиенко и Светлана Разина никогда не зарабатывали на такого рода услугах. Как считает Разин, его подопечные занимались исключительно развитием вокальных данных, проходя путь от исполнения песен под фонограмму до самостоятельных выступлений. "А другие девичьи коллективы — это был эскорт", — выразился Андрей Александрович.

По мнению продюсера, нераскрытое убийство Александра Шишинина, который раскручивал группу "Комбинация", связано со скользким путем заработка звезд. Андрей Разин полагает, что одна из участниц музыкального коллектива отказалась ублажать заказчиков, а продюсеру за это жестоко отомстили.