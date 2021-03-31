“Я под таблетками”: врачи пытаются вернуть Шурыгину к жизни

Несколько дней назад участница скандальных ток-шоу сообщила подписчикам в своем инстаграм-аккаунте о том, что она попала в клинику. В настоящее время девушка продолжает лечение в медучреждении. Диана Шурыгина часто выходит на связь с фолловерами и частично рассказывает о своем состоянии.
Блогерша сообщила, что давно страдала от депрессии, поэтому решила обратиться за медицинской помощью. Диана призналась, что уже начинает приходить в себя. Иногда девушке хочется танцевать, но она стесняется публиковать такой контент, так как находится под действием сильных таблеток, которые должны вернуть ее к жизни.
Знаменитость не озвучивает свой диагноз, не дают комментариев и ее родственники. Поэтому подписчики Дианы продолжают гадать, что же произошло с девушкой. Когда Шурыгина впервые вышла в эфир из больничной палаты, она выглядела очень слабой и отекшей, к тому же, еле шевелила губами. Тогда многие фолловеры заподозрили, что у девушки проблемы с наркотиками и алкоголем. Сегодня люди также выдвигают предположения о том, что до больницы знаменитость довели бесконечные тусовки. Некоторые также думают, что девушка просто пиарится, желая снова заставить народ говорить о себе. Сама Диана Шурыгина никак не отвечает на подобные предположения.
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