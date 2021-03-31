"Умышленно скрывает информацию": обнародованы детали затрат Собчак на интервью со скопинским маньяком

Около четырех лет Виктор Мохов удерживал в бункере и насиловал двух девочек. Не так давно он вышел на свободу, и Ксения приняла решение сделать документальный фильм о его преступлении. Многие поклонники ее работ и коллеги поддержали журналистку. Они утверждают, что представленное видео является "сухим" информационным продуктом без какого-либо намека на мнение, который заставляет каждого задуматься о том, что действительно важно.
Существует и другое мнение. После слухов о том, что Ксения Собчак якобы заплатила скопинскому маньяку около 50 тысяч за беседу, многие заявили, что она финансирует насильников и, по непонятным причинам, таким образом поддерживает их. Журналистка активно борется с такими утверждениями и уверяет всех, что денег Виктор Мохов от нее не получал.
Эксперт проанализировал поведение Ксении и подчеркнул, что напрямую она точно не платила маньяку. Однако он отметил, что обычно у журналистки крайне активная жестикуляция, которая серьезно меняется после подобных вопросов. В разговоре о деньгах, якобы предоставленных Мохову, она практически отсутствует, что говорит о неуверенности Собчак в моменте. "Умышленно скрывает информацию", – заключил специалист.
По его мнению, это видно по движению рук и по глазам, которые журналистка постоянно опускает вниз. Она проговаривается и упоминает, что "изначально" речь о деньгах не шла. "Траты были", – вынес вердикт специалист. Однако возможно оплата осуществлялась через посредников.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Разлюбил
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
Как отписаться?
Розовая пантера это Бузова