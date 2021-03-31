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"Умышленно скрывает информацию": обнародованы детали затрат Собчак на интервью со скопинским маньяком

"Умышленно скрывает информацию": обнародованы детали затрат Собчак на интервью со скопинским маньяком

Интервью вызвало серьезный общественный резонанс. Однако главный предмет осуждения – деньги, якобы заплаченные за неоднозначную беседу, так и остается неподтвержденным.
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Около четырех лет Виктор Мохов удерживал в бункере и насиловал двух девочек. Не так давно он вышел на свободу, и Ксения приняла решение сделать документальный фильм о его преступлении. Многие поклонники ее работ и коллеги поддержали журналистку. Они утверждают, что представленное видео является "сухим" информационным продуктом без какого-либо намека на мнение, который заставляет каждого задуматься о том, что действительно важно.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Существует и другое мнение. После слухов о том, что Ксения Собчак якобы заплатила скопинскому маньяку около 50 тысяч за беседу, многие заявили, что она финансирует насильников и, по непонятным причинам, таким образом поддерживает их. Журналистка активно борется с такими утверждениями и уверяет всех, что денег Виктор Мохов от нее не получал.

Эксперт проанализировал поведение Ксении и подчеркнул, что напрямую она точно не платила маньяку. Однако он отметил, что обычно у журналистки крайне активная жестикуляция, которая серьезно меняется после подобных вопросов. В разговоре о деньгах, якобы предоставленных Мохову, она практически отсутствует, что говорит о неуверенности Собчак в моменте. "Умышленно скрывает информацию", – заключил специалист.

По его мнению, это видно по движению рук и по глазам, которые журналистка постоянно опускает вниз. Она проговаривается и упоминает, что "изначально" речь о деньгах не шла. "Траты были", – вынес вердикт специалист. Однако возможно оплата осуществлялась через посредников.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 09:36 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

комментарии

Ответить:

Инга
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Её бы так как девочек, не выпендривалась бы!!!
Miki
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На нашем телевидении платят всем и за любую грязь
А здесь интервью конечно сомнительное, но ей удалось показать, что такие люди не меняются. Он явно и сейчас с радостью бы повторил содеянное
Это шокирует и наводит на мысли
Гость679625
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У всех на устах....и ей всё равно по какому поводу-хорошему или плохому...человек без совести и морали..если на венчание приехала на катафалке, а сразу после- танцевала стриптиз и всё сошло с рук, что об остальном говорить
О!
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Жириновский озвучил заплатила 3 миллиона. Что уже скрывать то ?
1

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