Жертва "скопинского маньяка" просит возбудить против него новое уголовное дело

Жертва "скопинского маньяка" написала заявление в СК. Женщина хочет "перекрыть ему кислород".

Виктор Мохов, получивший в Сети прозвище "скопинский маньяк", освободился после 17 лет отбывания наказания в колонии. В 2000 году он хотел подвезти до дома 14-летнюю Екатерину Мартынову (сейчас она Екатерина Степанова – прим.ред.) и 17-летнюю Елену Самохину. Он взял их в заложницы и запер в подвале, где они пробыли три с половиной года.

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После выхода из тюрьмы Мохов стал активно раздавать комментарии, одним из громких его выступлений стало интервью Ксении Собчак. По словам одной из пострадавших от рук злодея, он пытается подружиться с ней в соцсетях и хочет добиться встречи.

Екатерина Степанова написала заявление в СК. Она просит ограничить Мохову права на публичные выступления, а также завести в его отношении новое уголовное делопроизводство. Также пострадавшая написала заявление в прокуратуру Рязанской области и главе местного управления СК РФ.

"Как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. Сейчас получается, у него нет никаких рамок", – приводит слова Екатерины ТАСС.

По словам пострадавшей от рук "скопинского маньяка", Мохов в разговоре с Собчак раскрыл ее личные данные и описал подробно все обстоятельства преступлений. Речь шла в том числе о сексуальном и физическом насилии.

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