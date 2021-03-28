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"Остановитесь!": переделанную Собчак закидали камнями

"Остановитесь!": переделанную Собчак закидали камнями

В личном блоге Ксении Собчак появилась противоречивая фотография. Дело в том, что на кадрах отчетливо видны тонны фотошопа и профессиональной ретуши. Многочисленная аудитория не смогла оценить "обновленный" образ теледивы.
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Блогерша похвасталась ярким снимком, сделанным на фоне одного из бутиков ГУМа. Она в короткой черной кожаной куртке и юбке в мелкую клетку позирует для камеры и надеется собрать тысячи лайков. Однако получает лишь общественную критику и нелестные комментарии.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Оказалось, что Ксения Собчак переборщила со специальными фоторедакторами. Лицо журналистки было настолько "замазано", что поклонники не смогли узнать кумира. По словам подписчиков, ретушь слишком заметна и не отличается особой естественностью.

Сама же телеведущая лишь прорекламировала новые коллекции любимых брендов и скрылась из поля зрения. Она не отреагировала на возгласы публики и продолжила публиковать новостную повестку.

"Кто это вообще на фото? Вас теперь только фотошоп спасает? Ксения, дикий перебор. Остановитесь!", – заявили поклонники.

Ранее артистка стала участницей скандала, связанного с выходам фильма о скопинском маньяке. Сотни феминисток и борцов с беззаконием обрушили свой гнев на любопытную журналистку и осудили за открытый диалог с насильником.

Так, Ксения Собчак столкнулась с настоящей травлей в социальных сетях и публичным порицаниям. Стоит отметить, что некоторые представители российского шоу-бизнеса и коллеги телеведущей негативно отреагировали на злополучное интервью.

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Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 13:20 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость667998
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Такой как на фотошопе мечтает стать мымра всея России! Но не дано, живет мымрой и умрет мымрой!
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