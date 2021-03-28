"Остановитесь!": переделанную Собчак закидали камнями

Блогерша похвасталась ярким снимком, сделанным на фоне одного из бутиков ГУМа. Она в короткой черной кожаной куртке и юбке в мелкую клетку позирует для камеры и надеется собрать тысячи лайков. Однако получает лишь общественную критику и нелестные комментарии.
Оказалось, что Ксения Собчак переборщила со специальными фоторедакторами. Лицо журналистки было настолько "замазано", что поклонники не смогли узнать кумира. По словам подписчиков, ретушь слишком заметна и не отличается особой естественностью.
Сама же телеведущая лишь прорекламировала новые коллекции любимых брендов и скрылась из поля зрения. Она не отреагировала на возгласы публики и продолжила публиковать новостную повестку.
"Кто это вообще на фото? Вас теперь только фотошоп спасает? Ксения, дикий перебор. Остановитесь!", – заявили поклонники.
Ранее артистка стала участницей скандала, связанного с выходам фильма о скопинском маньяке. Сотни феминисток и борцов с беззаконием обрушили свой гнев на любопытную журналистку и осудили за открытый диалог с насильником.
Так, Ксения Собчак столкнулась с настоящей травлей в социальных сетях и публичным порицаниям. Стоит отметить, что некоторые представители российского шоу-бизнеса и коллеги телеведущей негативно отреагировали на злополучное интервью.
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