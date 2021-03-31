"Нас рассекретили": Самойлова борется с серьезной зависимостью

Сейчас стало модно примерять непривычные для себя образы и выходить из так называемой зоны комфорта. Это называется аскезой, другими словами это духовный рост через ограничения. Подобное практикует и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова.
В последнее время модель и предприниматель изменяет себе, чем удивляет поклонников. В своем "Инстаграм" Оксана Самойлова каждый день демонстрирует подписчикам образы, в которых раньше никогда не появилась бы на людях.
Речь идет о широких завышеных джинсах-трубах, которые Самойлова примеряет пока с опаской и спрашивает совета у поклонников, идет ей такое или нет. Это удивляет многих, ведь у Самойловой настоящая зависимость от джинсов-скинни и леггинсов монохромных оттенков, пишет Woman.ru.
Выходит, что Оксана Самойлова почти заставляет себя ходить в том, в чем раньше никогда не ходила. Модель фактически борется со своей зависимостью. Оно и понятно, ведь с четырьмя детьми в лосинах ходить очень удобно.
Недавно Оксана Самойлова опубликовала в своем микроблоге фото с дочерьми и призналась, что быть многодетной матерью очень сложно. Порой ей кажется, что она наслаждается материнством только когда дети спят. Подписчики подержали ее.
"У меня пятеро детей и это колоссальный труд, но оно того стоит. Счастье без границ"; "Наконец-то нас рассекретили", – написали поклонники.
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