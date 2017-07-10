Москву заволокло дымом от страшного пожара в ТЦ "РИО"

В торговом центре "РИО", который расположен на Дмитровском шоссе, вечером 10 июля произошел пожар. Здание и окрестности накрыл густой черный дым. В помещении в момент возгорания было много посетителей. К настоящему времени известно о 14 пострадавших, девяти из них потребовалась срочная госпитализация. Пожарные продолжают бороться с огнем.