Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Вторник
30 марта
Лента новостей
21:03
Молодая мама из Твери борется со страшным диагнозом: рак легких 4 стадии
20:57
СМИ: Устроивший перестрелку с силовиками в Мытищах мужчина погиб
20:45
На севере Москвы загорелся многоэтажный дом
20:29
На похоронах президента Танзании в давке погибли 45 человек
20:14
Крид променял ночь с Нюшей на дикий секс с медведем
19:48
В Кургане подросток обстрелял два автобуса из пневматического пистолета
19:33
"Надо делать операцию": охрипшая Стриженова записала видео из палаты
19:20
Как тебе такое, Бузова? Замужняя Бородина сделала приворот на Манукяна
18:59
Шквал огня и взрывы: Появились подробности перестрелки жителя Мытищ со спецназом
18:42
Месть королевской семье: Раскрыта подноготная резонансных заявлений Маркл
18:37
За голову Моргенштерна назначили цену: Почему так дешево?
18:30
"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ
18:14
Эксперт Карбалевич рассекретил план Лукашенко: Готовит новую Конституцию под самого себя
18:02
"Какая же тростиночка трепетная": Харламов оценил эротичные изгибы актрисы на фоне слухов о романе
18:00
"Лентяйке понадобились деньги": слившейся в объятьях с дочерью Успенской отказались верить
17:39
Жертва "скопинского маньяка" требует возбудить новое уголовное дело после громкого интервью для Собчак
17:37
Ведущий Первого канала написал заявление на Моргенштерна
17:27
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе перевернулся корабль
17:10
"Несломленная" актриса Марина Коняшкина сбежала из тюрьмы и узнала об исчезновении дочери
17:09
Разодевшуюся не по возрасту Водонаеву приложили за нелепый вид: Обхохочешься
16:58
Придется лечь под нож: стало известно об операции Светланы Ходченковой
16:48
"Позорище и выскочка": Тодоренко затравили за поддакивание Киркорову
16:45
"Ничего не жалко": Крид похвастался многомиллионными тратами
16:37
В Пермском крае две школьницы пострадали из-за свалившегося с крыши снега
16:34
Раскрыты причины нежелания Байдена звонить Зеленскому: Тема Украины токсична для него
16:31
"Секс с кумом, понимаете?": оказавшаяся в постели с приятелем мужа актриса боялась вызвать отвращение
16:15
Оплеванный Губерниев взвыл после нападок
16:10
"Какая убогая показуха": Айзу Долматову и Олега Майами растоптали после расставания
15:53
Заплаканная Водянова без макияжа взбудоражила публику
15:46
Внучка на могиле Гурченко сделала громкое заявление о новых судах за наследство
15:45
"Пластика была": раскрыт главный секрет молодящейся Агузаровой
15:41
"Это мой муж": экс-супруга Ефремова показала своего сожителя
15:30
Тяжелобольная звезда "Дочери посла" и "Черной любви" попала к врачам после обвинений во вранье о недуге
15:23
В Подмосковье нашли труп студента с ножевыми ранениями
15:23
"Стали резать, рвать": кровь перестала поступать к мозгу известного певца
15:21
"Он побил бы меня!": Прохор Шаляпин на коленях молил о прощении на могиле Федора Шаляпина
15:18
Елене Летучей грозит штраф в миллион рублей
14:55
"Свободу Пелагее!": россияне пришли в ужас от звездных тренировок
14:45
Лукашенко обратился к белорусским чиновникам: Вылезайте из-под плинтуса
14:42
"Слезы счастья": Брежнева показала фото новорожденной
14:39
Стрелка из Мытищ штурмуют силовики
14:35
"Оставьте ее в покое": королевскую семью призывают не связываться с собирающей армию Маркл
14:27
"Он нуждался": Вскрылась личная драма усопшей в 41 год звезды "Двух капитанов"
14:24
В Приморье под завалами нашли погибшего
14:24
Лепс убит страшной трагедией: Недоговорил, недосказал
14:09
У жителя Подмосковья нашли килограмм мефедрона
14:08
"Как это все дешево": обнажившую пятую точку Седокову пристыдили поклонники
13:48
"Не давайте ребенку смотреть Бузову": Пугачевой вставили за кривляния семилетней дочери
13:47
Жгучая брюнетка: истощенная Долина изменилась до неузнаваемости
13:44
В Мурманской области на машину с людьми рухнула глыба льда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму
"Правда под запретом": Карина Мишулина публикует разоблачительные документы об отце и "брате"
"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться
История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз
Отец Фриске купил машину по цене квартиры в Подмосковье
Шоу-бизнес
Крид променял ночь с Нюшей на дикий секс с медведем

Крид променял ночь с Нюшей на дикий секс с медведем

Егор Крид ответил на смелый вопрос поклонницы в ютуб-шоу "Вопрос ребром".
прочитано 229 раз

Россиянка призналась, что ее несколько лет мучает довольно странный вопрос. Она спросила певца, с кем бы ты из мультфильма "Смешарики" он хотел бы переспать: Лосяшем, Копатычем, Крошем или Нюшей?

ПО ТЕМЕ

"Ничего не жалко": Крид похвастался многомиллионными тратами

"Сидел на унитазе": Крид оправдался за крики поклонницы об изнасиловании

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Егор Крид оценил нестандартный юмор пользовательницы Сети. "Хороший вопрос. Ну тут очевидно. Копатыч", – с иронией ответил исполнитель.

Отметим, что герой мультика Копатыч – это добрый и хозяйственный медведь, который выращивает продукты для всех остальных персонажей. Нюша – свинка-модница, которая тщательно следит за красотой и фигурой. Лосяш — интеллигентный лось-ученый. Крош – веселый и активный кролик.

Отметим, что Егор Крид не любит афишировать свою личную жизнь. В СМИ же артисту приписывают отношения с популярным блогером Валей Карнавал. Напомним, пара вместе встречала Новый год, а затем знаменитостей не единожды замечали гуляющими за руку на отдыхе в Дубае.

Как писали "Дни.ру", ранее Егор Крид поведал, как чувствовал себя во время съемок шоу "Холостяк" в 2018 году. В финале проекта он выбрал модель Дарью Клюкину. Певец рассказал, что для него этот опыт оказался болезненным, поскольку как после завершения программы их отношения распались.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: www.instagram.com/ egorkreed
Автор: 30 марта 2021, 20:14 Источник: Ютуб, Gazgolder ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски

Певицу выставили в порочном виде
Шоу-бизнес

Жгучая брюнетка: истощенная Долина изменилась до неузнаваемости

Певица завела личный блог
Шоу-бизнес

“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой

Ведущая попала с больницу прямо из телестудии

Шоу-бизнес

“Мама огонь": Асмус привела поклонников в восторг акробатическими трюками

Актриса вспомнила своей спортивное прошлое

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+