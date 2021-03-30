Крид променял ночь с Нюшей на дикий секс с медведем

Россиянка призналась, что ее несколько лет мучает довольно странный вопрос. Она спросила певца, с кем бы ты из мультфильма "Смешарики" он хотел бы переспать: Лосяшем, Копатычем, Крошем или Нюшей?
Егор Крид оценил нестандартный юмор пользовательницы Сети. "Хороший вопрос. Ну тут очевидно. Копатыч", – с иронией ответил исполнитель.
Отметим, что герой мультика Копатыч – это добрый и хозяйственный медведь, который выращивает продукты для всех остальных персонажей. Нюша – свинка-модница, которая тщательно следит за красотой и фигурой. Лосяш — интеллигентный лось-ученый. Крош – веселый и активный кролик.
Отметим, что Егор Крид не любит афишировать свою личную жизнь. В СМИ же артисту приписывают отношения с популярным блогером Валей Карнавал. Напомним, пара вместе встречала Новый год, а затем знаменитостей не единожды замечали гуляющими за руку на отдыхе в Дубае.
Как писали "Дни.ру", ранее Егор Крид поведал, как чувствовал себя во время съемок шоу "Холостяк" в 2018 году. В финале проекта он выбрал модель Дарью Клюкину. Певец рассказал, что для него этот опыт оказался болезненным, поскольку как после завершения программы их отношения распались.
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