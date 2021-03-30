"Ничего не жалко": Крид похвастался многомиллионными тратами

Артист рассказал о своих ежемесячных расходах. На себя и свою возлюбленную Егор Крид тратит пять миллионов рублей.

Вопрос о звездных тратах возник во время беседы Крида и его коллеги Басты на шоу “Вопрос ребром”, выходящем на ютуб-канале Gazgolder. Приглашенный музыкант откровенно отвечал на разные вопросы поклонников и ведущего. Одна из девушек поинтересовалась у певца, какую сумму он тратит ежемесячно на себя и свою избранницу. В ответ Егор Крид признался, что недавно стал в тупик перед похожим вопросом.

Музыкант рассказал, что не смог снять трендовое видео для TikTok, в котором нужно было выложить свой счет за месяц, потому что он просто не знает, сколько тратит за такой период времени. После долгих и настойчивых расспросов ведущего Крид все же назвал сумму в пять миллионов, которая уходит на развлечения для самого артиста и его девушки, при условии, что таковая имеется. При этом Егор признался, что у него никогда не было девушки, которая сама не могла бы сама себе что-то купить. По всей видимости, артист предпочитает состоятельных избранниц. Однако ему не жалко потратить даже несколько миллионов на подарок возлюбленной. Василий Вакуленко в ответ отметил, что он тратит на себя около миллиона рублей ежемесячно.

Егор Крид обычно не афиширует свою личную жизнь. Но в прессе ему давно приписывают отношения с популярным блогером Валей Карнавал. Известно, что пара вместе встречала Новый год, а затем их не раз видели гуляющими за руку на отдыхе в Дубае. Сам Егор Крид эти слухи не комментирует.