"Сидел на унитазе": Крид оправдался за крики поклонницы об изнасиловании

В минувшие выходные Егор Крид посетил Ташкент, где выступил на открытии ресторана. Вероятно, артист надолго запомнит визит в столицу Узбекистана. Как выяснилось, вечером после концерта певец попал в очень неприятную ситуацию.

О странном происшествии музыкант рассказал в личном блоге. По словам молодого человека, в номер отеля, где он остановился, ворвалась фанатка, которая захотела, чтобы артист с ней сфотографировался. Парень был в шоке и даже не понял, каким образом девушка попала в комнату, ведь дверь была закрыта. В какой-то момент незнакомка начала кричать об изнасиловании.

Как отметил Егор Крид, в то время он сидел в туалете и даже не могу ответить безумной поклоннице. "Начинаются крики, шок, а я сижу на унитазе", – отметил музыкант. Артист начал срочно звонить друзьям, чтобы они увели из его номера экзальтированную барышню.

По словам певца, выходка девушки была пранком, который просто вышел из-под контроля. Шутку придумал ресторатор Александр Орлов, который и пригласил музыканта выступать в свое новое заведение. Он установил в комнате Егора Крида скрытую камеру и подговорил знакомую устроить небольшой "спектакль".

Напомним, ранее артист рассказал, как чувствовал себя во время съемок шоу "Холостяк" в 2018 году. В финале программы Егор Крид выбрал модель Дарью Клюкину. Молодой человек признался, что для него опыт был болезненным, так как после окончания проекта отношения с избранницей у него не сложились.