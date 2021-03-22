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Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом

Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом

Актриса диснеевских сериалов в прошлом, а ныне звезда фильмов для взрослых Белла Торн получила долгожданное помолвочное кольцо. Подруга российского певца Егора Крида получает поздравления.
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Предложение актрисе сделал нынешний возлюбленный Бенджамин Маскол. Жених Беллы Торн – певец из Италии. Молодые люди вместе уже два года.

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В личном микроблоге актриса рассказала о помолвке. В "Сторис" соцсети "Инстаграм" Белла опубликовала фото кольца, которое ей преподнес избранник. Это украшение с большим бриллиантом в форме капли, который окружают мелкие драгоценные камни. По словам Торн, любимый угодил ее вкусу.

Бенджамин Маскол также рассказал о скорой женитьбе в Сети. Молодой мужчина показал видео, на котором он и его избранница признаются друг другу в любви и говорят о будущих детях.

Напомним, Белла Торн встречалась с актерами Греггом Салкином и Тайлером Пози, рэпером Lil Peep и музыкантом Модом Саном. Также американка проявляла интерес к российской знаменитости Егору Криду. В 2016-м Белла рассказала о своей бисексуальности, но в отношениях с девушками она так и не была замечена.

В 2019 году артистка удостоилась престижной премии в области эротического кино. Белла Торн сняла фильм для взрослых, в котором откровенно поведала о современных отношениях между полами. Отметим, что Торн старательно избавляется от имиджа кумира подростков, который приобрела благодаря диснеевским картинам. В Сети артистка создала себе новый, довольно развязный образ.

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Егор Крид. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 15:35

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