Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом

Предложение актрисе сделал нынешний возлюбленный Бенджамин Маскол. Жених Беллы Торн – певец из Италии. Молодые люди вместе уже два года.
В личном микроблоге актриса рассказала о помолвке. В "Сторис" соцсети "Инстаграм" Белла опубликовала фото кольца, которое ей преподнес избранник. Это украшение с большим бриллиантом в форме капли, который окружают мелкие драгоценные камни. По словам Торн, любимый угодил ее вкусу.
Бенджамин Маскол также рассказал о скорой женитьбе в Сети. Молодой мужчина показал видео, на котором он и его избранница признаются друг другу в любви и говорят о будущих детях.
Напомним, Белла Торн встречалась с актерами Греггом Салкином и Тайлером Пози, рэпером Lil Peep и музыкантом Модом Саном. Также американка проявляла интерес к российской знаменитости Егору Криду. В 2016-м Белла рассказала о своей бисексуальности, но в отношениях с девушками она так и не была замечена.
В 2019 году артистка удостоилась престижной премии в области эротического кино. Белла Торн сняла фильм для взрослых, в котором откровенно поведала о современных отношениях между полами. Отметим, что Торн старательно избавляется от имиджа кумира подростков, который приобрела благодаря диснеевским картинам. В Сети артистка создала себе новый, довольно развязный образ.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Муж не хочет работать
Кикимора домашняя
Паразиты в организме
Муж хочет сына, а будет дочь