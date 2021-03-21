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"Детское лицо": поклонники не узнали помолодевшую Брежневу

"Детское лицо": поклонники не узнали помолодевшую Брежневу

Экс-солистка группы "ВИА Гра" является обладательницей естественной красоты. Вера Брежнева тщательно следит за собой, много времени уделяет уходу и здоровому образу жизни. Фотографии в личном блоге певицы стали лишь очередным напоминанием о важных принципах.
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Артистка обнародовала кадры, на которых предстал без единого грамма макияжа. Вера распустила волосы и нанесла тонкий слой сыворотки на идеально ровную кожу. Многочисленная аудитория привыкла к подобным публикация на странице звезды, однако новые кадры вызвали настоящий ажиотаж.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Поклонники отметили, что Брежнева стала похожа на свою дочь. Артистка неожиданно из девушки перевоплотилась в совсем юную девочку. Нежная красота певица не смогла оставить подписчиков равнодушными.

"Детское лицо. Вам теперь и 16 лет не дашь! Только не пойму, что в вас изменилось. И не пойму, хорошо это или плохо", – подметили комментаторы.

Сама же Вера не стала отвечать на восторженные возгласы, а лишь напомнила окружающим, как важно уделять время себе и своему здоровью. Напомним, что солистка долгие годы придерживается правильного питания, регулярно занимается спортом и устраивает собственные марафоны.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Ранее подписчики пытались выведать у Брежневой секрет идеальной фигуры и действенные средства для похудения. Звезда же "отшила" своих собеседников и четко дала понять, что она не диетолог и не психолог, которые могли бы помочь в данном вопросе.

Стоит отметить, что певица "подсадила" всю семью на правильное питание. В личном блоге Веры даже появлялись совместные фотографии с супругом, сделанные во время утренней прогулки.

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Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 02:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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