"Детское лицо": поклонники не узнали помолодевшую Брежневу

Артистка обнародовала кадры, на которых предстал без единого грамма макияжа. Вера распустила волосы и нанесла тонкий слой сыворотки на идеально ровную кожу. Многочисленная аудитория привыкла к подобным публикация на странице звезды, однако новые кадры вызвали настоящий ажиотаж.
Поклонники отметили, что Брежнева стала похожа на свою дочь. Артистка неожиданно из девушки перевоплотилась в совсем юную девочку. Нежная красота певица не смогла оставить подписчиков равнодушными.
"Детское лицо. Вам теперь и 16 лет не дашь! Только не пойму, что в вас изменилось. И не пойму, хорошо это или плохо", – подметили комментаторы.
Сама же Вера не стала отвечать на восторженные возгласы, а лишь напомнила окружающим, как важно уделять время себе и своему здоровью. Напомним, что солистка долгие годы придерживается правильного питания, регулярно занимается спортом и устраивает собственные марафоны.
Ранее подписчики пытались выведать у Брежневой секрет идеальной фигуры и действенные средства для похудения. Звезда же "отшила" своих собеседников и четко дала понять, что она не диетолог и не психолог, которые могли бы помочь в данном вопросе.
Стоит отметить, что певица "подсадила" всю семью на правильное питание. В личном блоге Веры даже появлялись совместные фотографии с супругом, сделанные во время утренней прогулки.
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