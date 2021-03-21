"Детское лицо": поклонники не узнали помолодевшую Брежневу

Экс-солистка группы "ВИА Гра" является обладательницей естественной красоты. Вера Брежнева тщательно следит за собой, много времени уделяет уходу и здоровому образу жизни. Фотографии в личном блоге певицы стали лишь очередным напоминанием о важных принципах.

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