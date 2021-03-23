Новый опыт: замужняя дочь Толкалиной стала участницей популярного шоу на "ТНТ"

На днях стало известно, что Мария решила принять участие в новом шоу "Ты – топ-модель" на телеканале "ТНТ". Только окунувшаяся в моделлинг звездная наследница пришла в восторг от происходящего. Первый выпуск появился на экранах два дня назад. Тогда жюри предстояла сложная задача. Из всех претенденток пришлось выбирать лишь 10 человек.
Судя по информации в "Инстаграме" дочери Толкалиной, в следующий тур она не прошла, несмотря на то, что не скрывала свою принадлежность к легендарной династии. Однако надежду она не теряет. Модель отметила, что опыт оказался просто невероятным, и она обязательно вернется в следующем году.
Напомним, не так давно Мария призналась, что ее не устраивает ее грудь. После того, как она похудела на 30 килограммов, девушке перестали нравится ее формы, и она практически решилась на операцию. В своем личном блоге Мария рассказала, что ей требуется около 300 тысяч рублей, но брать их у родителей она не планирует. Некоторые предположили, что дорогостоящую процедуру Михалковой-Кончаловской оплатит муж.
На днях Мария опубликовала целый пост, посвященный теме комплексов. Девушка призвала всех быть чуть человечнее и думать о чувствах других людей. Она подчеркнула, что стала еще более критична по отношению к себе после того, как осознала: ее семья задала ей невероятно высокую планку, и нужно соответствовать.
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