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23 марта
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Дочь Толкалиной выставила напоказ безволосую киску

Дочь Толкалиной выставила напоказ безволосую киску

Девушка постоянно пробует что-то новое и активно помогает подписчикам найти путь к самому себе. Сегодня она порадовала пользователей очередным откровением.
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Оказалось, что вместе со звездной наследницей и ее супругом живет кот породы сфинкс. У питомца совсем нет шерсти, он абсолютно гладкий. Мария выложила трогательное видео, на котором она ласково гладит друга. "Птицы поют, весна", – прокомментировала она ролик, отметив, что киска уже вовсю начала охотиться.

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На днях выяснилось, что Мария Михалкова-Кончаловская стала одной из участниц нового телепроекта на канале "ТНТ". Она приняла решение попробовать себя в относительно новом амплуа и стать профессиональной топ-моделью. Такие возможности ей дала программа "Ты – топ-модель". Однако, видимо, Гоша Карцев, Александр Гудков и Анастасия Решетова не оценили претендентку в полной мере. В следующий "тур" она, судя по всему, не прошла.

Дочь Толкалиной не сдалась и написала весьма лестный комментарий о программе. Она подчеркнула, что опыт был полезным и приятным, и она непременно вернется в следующем сезоне, чтобы попробовать еще раз.

Напомним, недавно юная Мария заявила, что планирует сделать пластическую операцию. Девушка похудела на 30 килограммов, но ее формы все еще не устраивают ее до конца. Она хочет изменить свою грудь. На процедуру потребуется около 300 тысяч рублей. Возможно, круглую сумму Михалковой-Кончаловской подарит любимый мужчина, но об этом история пока умалчивает.

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Любовь Толкалина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 02:00 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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