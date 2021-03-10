Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку

Недавно звезде пришлось покинуть шоу "Маска", в котором она активно принимала участие, скрываясь под костюмом пингвина. Однако, видимо, эти переживания уже позади, ведь впереди еще более серьезные.

Недавно возлюбленный артистки Алессандро сделал ей предложение в эфире передачи "Пусть говорят". Все недоумевали, что же ответит Азиза, но, подумав около месяца, она сказала избраннику долгожданное "да". Видимо, итальянский красавец торопится связать себя узами брака со звездой: к удивлению самой певицы он уже прилетел в столицу, чтобы приступить к организации пышной церемонии.

Известно, что многие близкие отговаривают артистку от этого союза. Однако она утверждает, что приняла решение, а раз это случилось, то остановить ее уже невозможно. "Ни советы родственников, ни отговоры подруг", – подчеркнула Азиза. Она отметила, что сейчас находится в крайне нестабильном состоянии, так как ее не оставляют разные мыли в преддверии большого события. При этом исполнительница убеждена, что все делает верно.

По словам Азизы, она много раз пыталась донести до близких, что они ошибаются: Алессандро – потрясающий мужчина, который любит ее и готов заботиться. Она уверена, он намного лучше большинства предыдущих, а раз она счастлива, то и другие могут молча порадоваться за нее.

Несмотря на сомнения близких, свое приглашение на помолвку они получили. Певица уже выбрала для церемонии роскошное платье. Она сообщила, что сильно изменилась после встречи с возлюбленным. Перемены во внутреннем мире отразились и на внешности: привычную прическу Азиза сменила на каре, а вместо брючных костюмов теперь отдает предпочтение нежным, женственным нарядам.

