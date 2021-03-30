"Я бы вырвала язык и руки за такое!": Барановская об особенностях рожденных от Аршавина детей

Телеведущая Юлия Барановская в сожительстве с футболистом Андреем Аршавиным родила троих детей Артема (род. 7 декабря 2005), Яну (род. 3 апреля 2008) и Арсения (род. 14 августа 2012). Звездные наследники приняли участие в показе по случаю 25-летия сети магазинов брендовой одежды "Кенгуру". А после дефиле с Юлией Барановской пообщался корреспондент "Дни.ру".

"Я мама не строгая, а, скорее, справедливая, – уверят Барановская. – Я не пытаюсь детям что-то запрещать – с ними это дохлый номер. С детьми можно только разговаривать и договариваться, показывать им что-то на личном примере".

По словам Юлии, в школе никаких благ и преференций звездная фамилия детям не дает. "На собрания хожу я сама, либо же, когда занята на работе, отправляю свою помощницу, – рассказала она. – При этом ни фото, ни автографов там у меня не берут – я обычная мама".

Барановская считает, что отпрыскам звезд приходится по жизни несладко. "Мне очень не нравится пословица, что-де на детях известных людей природа отдыхает – просто отвратительно! Я бы вырвала язык и руки тому, кто это придумал и написал, – вздыхает телеведущая. – Кто-то глупый решил, что у известных родителей ребенок обязательно должен быть бесталанным. А если он где-то себя проявил, то обязательно родители помогли. Это чудовищно!"

Что касается склонностей своих детей, то Юлии есть чем гордиться – у каждого наследника свои особенности и склонности. "Младший играет в футбол, дочь – танцует, старший же с трех с половиной лет ходит в драматическую школу, начав еще в Лондоне. Но не знаю пока, кем он в итоге станет – может быть, ведущим", – пояснила телеведущая.

Барановская говорит, что к популярности ее самой и Андрея Аршавина дети относятся как к данности и норме. "Они родились с этим, с детства видели, как за папой носились толпы поклонников с просьбой об автографе, поэтому считают, что так и должно быть", – заверила Юлия.