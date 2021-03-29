Впервые за 12 лет: в жизни Барановской произошло поворотное событие

Знаменитость сообщила в "Инстаграм", что ждала важного события 12 лет. Ведущая Первого канала поведала, что давно хотела побывать в экспедиции на Белом море и увидеть тюленей с детенышами.
Наконец-то у звезды появилась такая возможность. Юлия Барановская отправилась в путешествия с треми детьми. Она опубликовала кадры с севера, поделившись эмоциями.
Поездка удалась на славу. Звездная семья и еще несколько человек высадились с вертолета на льдину, где увидели бельков. Юлия Барановская умилила фолловеров своим роликом с новорожденным тюленем.
"Малыш маму ждет!", – прокомментировала ведущая трогательный ролик. "Какие же хорошие, какие глаза добрые у них!", "Какая милота", "Уровень мимимишности зашкаливает", – высказались подписчики Юлии Барановской в комментариях.
Отметим, что Юлия Барановская очень любит путешествовать. В поездки она почти всегда берет своих наследников от футболиста Андрея Аршавина. При этом звезда экрана предпочитает не пляжный отдых, а приключения, выбирая интересные и экстремальные маршруты и места.
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