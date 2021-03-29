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История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз

История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз

Сестра Жанны Фриске пожаловалась на здоровье. Врач выявил у женщины несколько заболеваний.
прочитано 1289 раз

В инстаграм-канале Наталья Фриске размещает много личных фотографий, демонстрируя подписчикам образ счастливой женщины. На снимках сестра покойной певицы выглядит великолепно, имея возможность похвастаться макияжем, укладкой и лучезарной улыбкой. Но в действительности Наталья претерпевает не лучшие времена — ее здоровье подкосил целый букет болезней, которые протекают с неприятными симптомами. Теперь родственница усопшей звезды вынуждена ходить по врачам в надежде поправить здоровье, как это делала сраженная онкологией Жанна Фриске.

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Наталья сообщила в инстаграм-истории о том, что у нее периодически немеет и бледнеет средний палец на руке. Также она пожаловалась аудитории на проблемы со спиной и коленями. Женщина предположила, что у нее защемление позвоночного нерва и решила обратиться к специалисту.

Врач подтвердил опасения сестры Жанны Фриске и направил ее на дальнейшее обследование для постановки точной картины заболевания. Кроме того, медик диагностировал у Натальи плоскостопие и выписал стельки для облегчения болей. В ближайшее время женщине предстоит сделать МРТ и посетить мануального терапевта. Видимо, напасти снова взвалились на семью Жанны Фриске. "Меня вчера прямо огорчил доктор", — призналась Наталья.

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Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 18:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость саша
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Гость .
Никогда ворованные деньги не принесут пользу. Они были собраны на лечение страшной болезни Жанны. Вот на это они и уйдут. Ни в коем случае не злорадствую, но это закон жизни. Всё чужое берут вместе с болью, горем и страданиями тех, кому они должны принадлежать.
И несмотря ни на что, я желаю Наталье выздоровления (если это все не выдумки) и.. пока не поздно раскаяться, все чужое вернуть и начать честную жизнь.
Простите -кому интересно что болит или треснуло-лопнуло или совсем отвалилось у бездельницы тунеядки-прожигательницы жизни у нас что в большой России нормальных новостей нет!!! Нет молодых красивых умных образованных талантливых людей так нет же -надо о просто-утках шалавах и дебилках!!!
Гость 2228142
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Гость .
Никогда ворованные деньги не принесут пользу. Они были собраны на лечение страшной болезни Жанны. Вот на это они и уйдут. Ни в коем случае не злорадствую, но это закон жизни. Всё чужое берут вместе с болью, горем и страданиями тех, кому они должны принадлежать.
И несмотря ни на что, я желаю Наталье выздоровления (если это все не выдумки) и.. пока не поздно раскаяться, все чужое вернуть и начать честную жизнь.
Не трудитесь напрасно- рассказывая им прописные истины-они читают и смеются а вечером жрут и пьют водяру а с утра гадость про Шепелева!Вы им про ворованные деньги и имущество а они вам -как попка дурак- отдайте внука=Шепелев-чмо-заднеприводной и еще чтоб вы все сдохли!!! Вам это нравится- мне лично нет!!!
Гость675746
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Ай-я-я-й! Натусенька заболела? Пальчик? Ноженька? Оооооо! Срочно надо лечить, собирать деньги с народа... И Шепелева рядом нет, он к младшенькой никаким боком...... на кого же всех собак повесить? ))))
Гость 2228142
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Гость .
Никогда ворованные деньги не принесут пользу. Они были собраны на лечение страшной болезни Жанны. Вот на это они и уйдут. Ни в коем случае не злорадствую, но это закон жизни. Всё чужое берут вместе с болью, горем и страданиями тех, кому они должны принадлежать.
И несмотря ни на что, я желаю Наталье выздоровления (если это все не выдумки) и.. пока не поздно раскаяться, все чужое вернуть и начать честную жизнь.
Вы серьезно или пркалываетесь как лупогглазая!!! Кто серьезно опасно больной побежит давать интервью и рассказывать всему миру что болит пальчик ножка и еще что -то Что она придымывает папа в этот раз плохой режиссер не прокатит слишком много негатива против них накопилось у людей!!!Не поплывут реки денег для лечение реки жалости и соплей и сочувствия Пусть получают что заслужили таких людей надо останавливать вовремя а то будет будет бесконечный бразильский сериал как с жанной она уже 5 лет на погосте а бездельники с информациионного поля не вылазят а мы вынуждены глотать их навоз
Гость661336
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loooool
Гость .
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Никогда ворованные деньги не принесут пользу. Они были собраны на лечение страшной болезни Жанны. Вот на это они и уйдут. Ни в коем случае не злорадствую, но это закон жизни. Всё чужое берут вместе с болью, горем и страданиями тех, кому они должны принадлежать.
И несмотря ни на что, я желаю Наталье выздоровления (если это все не выдумки) и.. пока не поздно раскаяться, все чужое вернуть и начать честную жизнь.
Гость667721
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самая серьезная ее болезнь - это полное отсутствие извилин в мозгу, тупая и никчемная баба
1

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