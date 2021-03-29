История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз

В инстаграм-канале Наталья Фриске размещает много личных фотографий, демонстрируя подписчикам образ счастливой женщины. На снимках сестра покойной певицы выглядит великолепно, имея возможность похвастаться макияжем, укладкой и лучезарной улыбкой. Но в действительности Наталья претерпевает не лучшие времена — ее здоровье подкосил целый букет болезней, которые протекают с неприятными симптомами. Теперь родственница усопшей звезды вынуждена ходить по врачам в надежде поправить здоровье, как это делала сраженная онкологией Жанна Фриске.
Наталья сообщила в инстаграм-истории о том, что у нее периодически немеет и бледнеет средний палец на руке. Также она пожаловалась аудитории на проблемы со спиной и коленями. Женщина предположила, что у нее защемление позвоночного нерва и решила обратиться к специалисту.
Врач подтвердил опасения сестры Жанны Фриске и направил ее на дальнейшее обследование для постановки точной картины заболевания. Кроме того, медик диагностировал у Натальи плоскостопие и выписал стельки для облегчения болей. В ближайшее время женщине предстоит сделать МРТ и посетить мануального терапевта. Видимо, напасти снова взвалились на семью Жанны Фриске. "Меня вчера прямо огорчил доктор", — призналась Наталья.
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