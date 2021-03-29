"Дети в непонятках": сын Фриске оказался не рад родному брату

Недавно шоумен Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Однако сын от Жанны Фриске странно воспринял пополнение.

На прошлой неделе Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. Женщина родила сына в элитном медцентре "Лапино", где до сих пор находится. Стоит отметить, что контракт на роды по системе "все включено" обходится примерно в 600 тысяч рублей.

Напомним, этот ребенок стал для Шепелева и его возлюбленной вторым ребенком. Сына Платона телеведущему восемь лет назад родила певица Жанна Фриске. В 2015 году она умерла от рака. У Екатерины Тулуповой есть дочь Лада от прошлых отношений.

Пока новоиспеченный папаша привыкает к новой роли, он успел собрать кроватку и манеж дома и поговорить с подписчиками в "Инстаграм". Шоумен признался, что дети от предыдущих браков пары неоднозначно восприняли появление братика. Сын Жанны Фриске Платон и вовсе иногда нуждается в помощи. Дмитрию Шепелеву приходится даже успокаивать ребенка. По словам Дмитрия Шепелева, дети находятся "пока в непонятках".

В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" Дмитрий Шепелев похвалил возлюбленную Екатерину Тулупову за скромные запросы. По его словам, он привозит к ней в госпиталь только самое необходимое. Екатерина никогда не просит ничего экзотического.