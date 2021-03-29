"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой

В Сети всплыло интервью Ляйсан, в котором гимнастка рассказала о самых важных этапах своей жизни. Одним из них было знакомство с Алиной.

Звезда призналась, что изначально родители видели совсем иное будущее для нее. Они были убеждены: однажды дочь станет прославленной балериной. Однако все изменилось. Ляйсан вовремя заметил тренер по художественной гимнастике.

Достаточно быстро стало понятно, что у юной Утяшевой есть и талант, и стремление. Все осознавали, что перед ними настоящая спортсменка. Она стала тренироваться с будущими чемпионками Ириной Чащиной и Алиной Кабаевой. Девушки провели много времени вместе, а после ухода из большого спорта каждая нашла себя и в других сферах. Бывшие коллеги до сих пор общаются друг с другом.

Так, Ляйсан отметила, что наблюдает за Алиной и думает: "Солнышко наше, молодец". Именно Кабаевой она благодарна за теплое слово и добрый совет в момент, когда было слишком тяжело. В 2012 году скончалась мать Утяшевой. Этого не ожидал никто. Трагедия стала невероятным ударом для всей семьи и близких людей.

Тогда Ляйсан Утяшева не могла разговаривать ни с кем и ничего не хотела слышать. Однако звонок Алины стал своеобразным голосом из детства. Гимнастка до сих пор вспоминает их телефонный разговор как большой жест со стороны бывшей коллеги. Алина Кабаева и сейчас приносит цветы на могилу ее матери.

