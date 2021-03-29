"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой

Звезда призналась, что изначально родители видели совсем иное будущее для нее. Они были убеждены: однажды дочь станет прославленной балериной. Однако все изменилось. Ляйсан вовремя заметил тренер по художественной гимнастике.
Достаточно быстро стало понятно, что у юной Утяшевой есть и талант, и стремление. Все осознавали, что перед ними настоящая спортсменка. Она стала тренироваться с будущими чемпионками Ириной Чащиной и Алиной Кабаевой. Девушки провели много времени вместе, а после ухода из большого спорта каждая нашла себя и в других сферах. Бывшие коллеги до сих пор общаются друг с другом.
Так, Ляйсан отметила, что наблюдает за Алиной и думает: "Солнышко наше, молодец". Именно Кабаевой она благодарна за теплое слово и добрый совет в момент, когда было слишком тяжело. В 2012 году скончалась мать Утяшевой. Этого не ожидал никто. Трагедия стала невероятным ударом для всей семьи и близких людей.
Тогда Ляйсан Утяшева не могла разговаривать ни с кем и ничего не хотела слышать. Однако звонок Алины стал своеобразным голосом из детства. Гимнастка до сих пор вспоминает их телефонный разговор как большой жест со стороны бывшей коллеги. Алина Кабаева и сейчас приносит цветы на могилу ее матери.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Все болезни от нервов
Аршавин губит своих жен...
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
лицемеры
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?