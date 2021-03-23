"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью

На днях в Сети "всплыло" видеоинтервью юной Алины Кабаевой, в котором девушка рассуждает о своем призвании и делится сокровенным. "Больше всего люблю свое дело, профессию", – говорит спортсменка.
Алина Кабаева отметила, что художественной гимнастикой занималась с трех лет. Как оказалось, у девушки периодически возникало желание все бросить. Правда, от этого шага гимнастку останавливало осознание, что ради успеха она уже проделал огромную работу.
В интервью спортсменка подчеркнула, что обожает внимание публики. Девушка в восторге от моментов, когда ей аплодируют, кидают цветы и подарки на ковер. "Нравится быть одной единственной!" – подчеркнула звезда. Впрочем, долгое время Алине Кабаевой действительно не было равных в художественной гимнастике. Девушка даже ввела в дисциплину несколько элементов, которые теперь стали классикой.
Также Алина Кабаева рассказала, что для нее является самым важным в жизни. "Самое главное – это семья. Моя сила в родителях и художественной гимнастике", – отметила девушка.
Напомним, недавно Ирина Виннер-Усманова, которая тренировала спортсменку, рассказала о происшествии, которое случилось с ее подопечной. Как оказалось, когда девушка жила на базе "Новогорский", у нее был автомобиль, на котором та часто уезжала в город. Чтобы гимнастка не отвлекалась на мирское, мать договорилась со своими приятелями, и те угнали машину.
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