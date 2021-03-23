"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью

Алина Кабаева – одна из самых загадочных фигур российского шоу-бизнеса. Спортсменка ведет закрытый образ жизни, не посещает светские мероприятия. Именно поэтому поклонники в восторге от любой информации, которая появляется о гимнастке.

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