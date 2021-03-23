Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Вторник
23 марта
Лента новостей
06:01
"Раздавлен горем": Брэд Питт до последнего надеялся на вменяемость Анджелины Джоли
04:02
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
01:58
Рак по наследству: Дочь актрисы Самохиной поведала о смертельном диагнозе
23:59
"Ничего он за 17 лет не понял": скопинский маньяк предложил своей бывшей жертве помощь в зачатии
22:05
Стала любовницей и подарили коттедж: Вскрылись данные о новом романе Решетовой
21:54
Лера Кудрявцева попала в реанимацию
21:32
После гибели ребенка под Москвой завели дело
21:27
"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком
21:17
Три возлюбленных, пятеро детей: тайны личной жизни Михаила Пореченкова
20:58
В Подмосковье спасли пациента с полностью пораженными легкими
20:47
"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание
20:36
В Санкт-Петербурге светофор убил собаку
20:29
После взрыва газа под Москвой проводится проверка
20:21
Более двух миллионов человек посмотрели трансляцию финала Киберлиги РДШ по "Пабг Мобайл"
20:03
Микроавтобус ФСИН попал в смертельное ДТП
19:55
Тимати назвал изъян всех участниц "Холостяка"
19:28
Пенсионерка нашла в собственной квартире чужое ружье
19:12
Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза
18:54
Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу
18:33
Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия
18:22
Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье
18:17
Жириновский отреагировал на инцидент с Байденом: Сигнал или символ?
18:00
"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве
17:52
Стартует продолжение сериала "Анна-детективъ" с Александрой Никифоровой и Юлией Такшиной
17:29
В Вологде росгвардеец спас людей из огня
17:02
Под Москвой задержали приезжих фальшивомонетчиков
16:39
Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой
16:35
"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли
16:00
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
16:00
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
15:47
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого
15:43
Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену
15:42
"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу
15:35
Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом
15:07
Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений
14:59
Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна
14:49
Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"
14:48
Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина
14:46
Как снимали фарсовую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя" с Калягиным и Джигарханяном
14:44
Попались на лжи: Меган Маркл и принц Гарри сказали неправду в интервью
14:42
Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"
14:17
Названы самые "таксистские" города России
14:14
Шок: похотливая Волочкова предстала полуголой перед детьми
14:10
"Не самая главная новость": Волочкова наплевала на тяжелобольного Урганта
13:56
"Это было шоком": Ивлеева раскрыла тайну появления Пугачевой на дне рождения
13:46
"Он так похорошел": Вера Брежнева попала под чары известного актера
13:41
История напавшего с ножом на инспектора актера сериала "След" получила продолжение
13:39
"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом
13:37
Хулиганы затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге
13:23
Трамп высказался о падении Байдена на трапе самолета: Я ему не проиграл
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их
Шоу-бизнес
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью

"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью

Алина Кабаева – одна из самых загадочных фигур российского шоу-бизнеса. Спортсменка ведет закрытый образ жизни, не посещает светские мероприятия. Именно поэтому поклонники в восторге от любой информации, которая появляется о гимнастке.
прочитано 572 раза

На днях в Сети "всплыло" видеоинтервью юной Алины Кабаевой, в котором девушка рассуждает о своем призвании и делится сокровенным. "Больше всего люблю свое дело, профессию", – говорит спортсменка.

ПО ТЕМЕ

"Мы были сестры": Винер-Усманова "слила" секретные данные о семье Кабаевой

Ух: Кабаева оголила грудь после слухов о беременности

 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Алина Кабаева отметила, что художественной гимнастикой занималась с трех лет. Как оказалось, у девушки периодически возникало желание все бросить. Правда, от этого шага гимнастку останавливало осознание, что ради успеха она уже проделал огромную работу.

В интервью спортсменка подчеркнула, что обожает внимание публики. Девушка в восторге от моментов, когда ей аплодируют, кидают цветы и подарки на ковер. "Нравится быть одной единственной!" – подчеркнула звезда. Впрочем, долгое время Алине Кабаевой действительно не было равных в художественной гимнастике. Девушка даже ввела в дисциплину несколько элементов, которые теперь стали классикой.

Также Алина Кабаева рассказала, что для нее является самым важным в жизни. "Самое главное – это семья. Моя сила в родителях и художественной гимнастике", – отметила девушка.

Напомним, недавно Ирина Виннер-Усманова, которая тренировала спортсменку, рассказала о происшествии, которое случилось с ее подопечной. Как оказалось, когда девушка жила на базе "Новогорский", у нее был автомобиль, на котором та часто уезжала в город. Чтобы гимнастка не отвлекалась на мирское, мать договорилась со своими приятелями, и те угнали машину.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр youtube.com
Автор: 23 марта 2021, 04:02 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой

Предприниматель все отрицает
Шоу-бизнес

"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание

Галина оставила отца
Шоу-бизнес

Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза

Звезда испытывает сложности
Шоу-бизнес

"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком

Журналистка нашла оправдание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+