Любовник обратился к Кабаевой: "Дай мне увидеть сына!"

Развод блогера Саши Кабаевой и российского спортсмена Александра Липового обрастает новыми подробностями. Мужчина призывает экс-супругу остепениться и дать ему возможность общаться с маленьким сыном.

Начало марта привнесло в жизнь кикбоксера Александра Липового новые трудности. Спортсмен развелся с супругой, и разрыв отношений усилил разногласия между ними. Хотя Саша Кабаева не давала открытых комментариев о причине расставания с мужем, стало ясно — она не доверяет ребенка его отсидевшему в тюрьме отцу. Блогер запрещает бывшему избраннику видеться с сыном Демидом, который появился на свет в июле 2019 года.

О напряженных отношениях с экс-возлюбленной Александр Липовой открыто объявил в инстаграм-канале. У него не получилось лично пообщаться с Сашей Кабаевой, так как девушка заблокировала его профиль и не сообщила о том, где проживает. "Дай мне увидеть сына, а то я тебе месяц уже пишу", — выразился спортсмен, обращаясь к бывшей жене. По словам Липового, Кабаева жалуется на то, что он уделяет Демиду недостаточно внимания, а сама не дает ему знать о местонахождении ребенка и не показывает его.

Напомним, ранее спортсмена Александра Липового суд приговорил к двум годам лишения свободы за финансовые махинации. Мужчина закончил отбывать срок в феврале 2021 года, получив возможность выйти из тюрьмы досрочно. Его наследник от Саши Кабаевой родился в то время, когда мужчина находился под стражей.

