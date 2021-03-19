Баснословные деньги: элитная квартира квартира Началовой упала в цене на 10 миллионов

Известно, что апартаменты исполнительницы были выставлены на продажу достаточно давно. Однако, видимо, элитное жилье за 100 миллионов рублей не нашло своего покупателя.

Сообщается, что теперь квартира стала дешевле на 10 миллионов рублей. Согласно данным "Циан", жилплощадь покойной артистки теперь можно купить за 90 миллионов. Однако, судя по всему, толпы желающих заполучить заветную недвижимость пока нет.

Сейчас вопросами продажи занимается в основном папа покойной звезды, Виктор Началов. Ему помогают другие родственники и адвокат семьи, передает телеканал "360". По его мнению, он просто пытается сделать так, чтобы маленькая Вера не осталась ни с чем.

Напомним, квартиру отдал певице экс-супруг Евгений Алдонин. Однако позднее, по не совсем понятным причинам, Юлия Началова решилась переписать долю апартаментов на имя Александра Фролова. Известно, что тогда ей нужны были деньги на ремонт, и супруг заботливо предложил ей выкупить часть жилплощади за 20 миллионов рублей. Родитель исполнительницы и сейчас не может до конца понять, зачем дочь пошла на такое соглашение с мужчиной, который проживал с ней.

Теперь Фролов занял принципиальную позицию и заявил, что требует свою долю от продажи квартиры. Ни о каких уступках речи не идет.

Популярная певица ушла из жизни 16 марта 2019 года. Она нашла свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище в столице. Практически каждый день туда все еще приходят поклонники, чтобы почтить память кумира.