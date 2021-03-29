Отец Фриске купил машину по цене квартиры в Подмосковье

Папа покойной звезды пять месяцев ждал свой новый автомобиль и, наконец, дождался. Отец Жанны Фриске стал счастливым обладателем китайского внедорожника от компании Chery Exeed, стоимость которого более двух миллионов рублей.

63-летний мужчина и ранее ездил за рулем не менее роскошного автомобиля – Range Rover Vogue, однако решил поменять его на более "навороченную" модель. Как только у него появилась возможность, Владимир Борисович сам отправился в Санкт-Петербург и забрал свой модный внедорожник прямо из фирменного салона.

Как сообщило издание “StarHit”, Копылов похвастался что его новый кроссовер “наворочен похлеще, чем BMW”. Очевидно, отец Жанны Фриске питает слабость к внушительным по размеру и дорогим автомобилям.

Напомним, что пару месяцев назад между Дмитрием Шепелевым и Владимиром Копыловым возник очередной конфликт. Отец певицы подал иск на бывшего возлюбленного дочери за то, что тот хотел продать часть квартиры, принадлежащей его внуку Платону. Сын Жанны является владельцем третей части московской квартиры, и только одна его часть оценивается в 15 миллионов рублей.

Сама Жанна Фриске называла это жилье своим убежищем, поэтому родители звезды хотели сохранить квартиру в нетронутом виде. Однако иск был возвращен официальной инстанцией с объяснением, что это дело данному суду неподсудно. Отец Жанны Фриске и другие родственники изредка наведываются в эту квартиру, теперь больше напоминающую музей, чтобы удостовериться, что все там в порядке и все осталось как прежде.



