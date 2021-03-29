"Раньше это считалось неприличным!": Виторган вызвал недоумение позой с любовницей

Снимками со светского мероприятия Максим Виторган поделился в своем инстаграм-аккаунте. Артист выбрал для культпохода пуловер и синий кардиган. Нино Нинидзе — серый элегантный костюм.
Придирчивые фолловеры все-таки нашли, к чему придраться, хотя, казалось бы, явного повода Максим Виторган с возлюбленной не дали. Критики обратили внимание на позу "руки в брюки", в которой фотографировался телеведущий.
"Раньше это считалось неприличным!", – цитирует одного из пользователей соцсети Пятый канал. Другой фолловер укорил Максима Виторгана за то, что тот не обнял для красивого кадра свою спутницу. Большинство же подписчиков написали, что пара смотрится гармонично.
Напомним, ранее Максим Виторган вернулся домой после череды путешествий. Актер пожаловался на бедственное положении коллег из-за отсутствия денег. Он признался, что несколько месяцев назад остался без полноценной работы и не мог ничего с этим поделать. По словам артиста, такого в его жизни еще никогда не было.
В дополнение к жалобам на финансовые трудности Максим Виторган разместил в микроблоге фото и видео из своих путешествий. Судя по кадрам, он прекрасно отдохнул в компании Нино Нинидзе.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Все болезни от нервов
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
лицемеры
Разлюбил
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
Как отписаться?