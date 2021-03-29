Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Понедельник
29 марта
Лента новостей
15:29
"Фу, стала как все": расфуфыренную Костенко крепко приложили
15:14
Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже
15:11
В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в этом году
15:08
Муж Черно из “Дома-2” набирает вес буквально на глазах
14:55
Молодая жена доставила удовольствие 60-летнему Цекало на глазах у публики
14:29
"Считать до трех не будем": Лукашенко решил жестко разобраться с вооруженной оппозицией
14:27
"Понесло старушку": выпятившая голую грудь Мадонна вызвала оторопь
14:24
"Галлюцинация умирающего мозга": неясный финал 2 сезона сериала "Метод" взорвал Сеть
14:21
"Свалился замертво": Садальский оказался на грани
14:21
"Не могу вынести!": Чехова открестилась от походов в школу к сыну
14:11
В Тюмени ребенок лишился фаланги пальца из-за невнимательности взрослых
14:10
"Раньше это считалось неприличным!": Виторган вызвал недоумение позой с любовницей
14:04
Голой не останется: готовящуюся к “Евровидению” Манижу решили одеть всей страной
14:02
Гороскоп на апрель 2021 года
13:39
"Правда под запретом": Карина Мишулина публикует разоблачительные документы об отце и "брате"
13:34
Песков назвал сроки переговоров Путина с Зеленским
13:31
"Сидел на унитазе": Крид оправдался за крики поклонницы об изнасиловании
13:27
Киркоров взорвался из-за упоминания Пугачевой
13:18
Труп больше месяца лежал в квартире: семья и друзья только узнали о смерти звезды "Глухаря"
13:07
Молодой фаворитке Тимати запретили материться при детях
12:49
Публично опозорившаяся Решетова взвыла из-за травли
12:48
“Это большое счастье”: Варнава показала фото со своей малышкой
12:44
Черного от горя Инина держали под руки у гроба жены
12:34
Тарасов отказался от контакта с Манукяном из-за Бузовой
12:33
"Не могу больше": уставшая от мордобоя и разборок артистка Климова решила бежать
12:22
В казанском цирке слон сломал позвоночник мужчине
12:20
В России за сутки COVID-19 выявили у 8,7 тысячи человек
12:01
В московском метрополитене произошел сбой
11:57
Впервые за 12 лет: в жизни Барановской произошло поворотное событие
11:53
Моргенштерна смешали с грязью на Первом канале
11:51
Известная актриса Климова "помалкивала в тряпочку" из-за страха оказаться на улице: скиталась по вокзалам и друзьям
11:50
Разыскивают приставы: тяжелобольная Заворотнюк погрязла в долгах
11:30
В Петербурге пассажир ударил ножом водителя маршрутки
11:13
"Избалованная до невозможного предела": сбрившую брови дочь Гузеевой облили помоями
11:07
Отец Фриске купил машину по цене квартиры в Подмосковье
10:50
"Где твой мозг?": оперная дива огрела Баскова палкой
10:49
Никита Панфилов довел инвалида-колясочника до слез
10:43
"Вырастила и заслужила!": Успенская о судьбе проблемной покалеченной дочери
10:37
Самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе
10:22
Прилучный и Карпович показали своего странного малыша
10:11
"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться
10:08
Экс-министр Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по возвращению Крыма
09:51
Экс-любовник Бузовой сделал заявление о новой девушке
09:33
"Вскочил и просто орал": появилась информация о публичном срыве Лазарева
09:26
На севере Москвы водитель грузовика насмерть сбил пешехода
09:12
Кандидат от "ЕР" Евгений Григорьев победил на досрочных выборах главы Якутска
08:57
"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
08:44
Запад пытается заставить Россию поддерживать русофобский режим в Белоруссии – эксперт Трухан
08:37
"Хочу отдохнуть": истощенная Долина резко отказалась от замужества
08:20
Глобальный рост цен: блокировка Суэцкого канала ударит по карманам россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
Лазарев сцепился с обругавшей Крутого Собчак
Шоу-бизнес
"Раньше это считалось неприличным!": Виторган вызвал недоумение позой с любовницей

"Раньше это считалось неприличным!": Виторган вызвал недоумение позой с любовницей

28 марта многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Максим Виторган со своей избранницей и коллегой Нино Нинидзе, побывали
на премьере фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой. Пара с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке.
прочитано 648 раз

Снимками со светского мероприятия Максим Виторган поделился в своем инстаграм-аккаунте. Артист выбрал для культпохода пуловер и синий кардиган. Нино Нинидзе — серый элегантный костюм.

ПО ТЕМЕ

"В нищете": Вернувшийся с Мальдив Виторган пожаловался на безденежье

Кричащий Виторган довел сына до истерики

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Придирчивые фолловеры все-таки нашли, к чему придраться, хотя, казалось бы, явного повода Максим Виторган с возлюбленной не дали. Критики обратили внимание на позу "руки в брюки", в которой фотографировался телеведущий.

"Раньше это считалось неприличным!", – цитирует одного из пользователей соцсети Пятый канал. Другой фолловер укорил Максима Виторгана за то, что тот не обнял для красивого кадра свою спутницу. Большинство же подписчиков написали, что пара смотрится гармонично.

Напомним, ранее Максим Виторган вернулся домой после череды путешествий. Актер пожаловался на бедственное положении коллег из-за отсутствия денег. Он признался, что несколько месяцев назад остался без полноценной работы и не мог ничего с этим поделать. По словам артиста, такого в его жизни еще никогда не было.

В дополнение к жалобам на финансовые трудности Максим Виторган разместил в микроблоге фото и видео из своих путешествий. Судя по кадрам, он прекрасно отдохнул в компании Нино Нинидзе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 14:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике

комментарии

Ответить:

Казак Рассомаха
Пожаловаться Ответить
Во все времена считалось неприличным судить знаменитостей по себе. Руки в брюки нормальная поза для артиста. Виторган и Нино, счастья вам !
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прилучный и Карпович показали своего странного малыша

У него огромные уши
Шоу-бизнес

"Хочу отдохнуть": истощенная Долина резко отказалась от замужества

Певица находится в гармонии с собой
Шоу-бизнес

"Избалованная до невозможного предела": сбрившую брови дочь Гузеевой облили помоями

Девушка стала копией матери
Политика

Запад пытается заставить Россию поддерживать русофобский режим в Белоруссии – эксперт Трухан

Эксперт поделился мнением

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+